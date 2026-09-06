Autobus je sleteo sa puta na ostrvu Fogo, najmanje deset putnika ispalo je iz vozila, a među stradalima ima i dece.
Planeta
AUTOBUS PUN DECE SE SURVAO U PROVALIJU, PREKO 20 MRTVIH! Stravična saobraćajna nesreća na Zelenortskim Ostrvima
- Na ostrvu Fogo na Zelenortskim Ostrvima autobus pun đaka sleteo je sa puta i pao sa oko 30 metara, a poginula je najmanje 21 osoba.
- Među stradalima ima i dece, dok je najmanje deset putnika ispalo iz vozila i spasilačke ekipe su intervenisale na mestu nesreće.
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Najmanje 21 osoba izgubila je život u teškoj saobraćajnoj nesreći na ostrvu Fogo na Zelenortskim Ostrvima, kada je autobus pun đaka sleteo sa puta i pao sa visine od oko 30 metara.
Nesreća se dogodila u subotu uveče, nakon što je autobus, koji je saobraćao na liniji Ča das Kaldeiras - Kampanas, iz za sada neutvrđenih razloga skrenuo sa puta.
Prema navodima lokalnog zvaničnika civilne zaštite, vozilo je nakon sletanja sa kolovoza palo sa velike visine, a najmanje deset putnika ispalo je iz autobusa.
Među stradalima ima i dece, dok su pojedini putnici nakon nesreće ostali zarobljeni u potpuno uništenom vozilu.
Spasilačke ekipe intervenisale su na mestu nesreće, a nadležni utvrđuju sve okolnosti koje su dovele do tragedije.
Kurir.rs
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