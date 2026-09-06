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Izraelski bezbednosni zvaničnici tvrde da Hezbolahpokušava da uspori operacije izraelske vojske na strateškom grebenu Ali Taher, dok libanski mediji navode da je jedna osoba poginula, a da su tri ranjene.

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo izvelo je u nedelju ujutro talas napada širom južnog Libana, nakon što je Hezbolah lansirao dva drona sa eksplozivom prema pripadnicima Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) koji su delovali u tom području.

Vojnici su presreli jedan od dronova, a izraelska vojska nije prijavila žrtve.

Bezbednosni zvaničnici naveli su da je cilj napada bio da se spreče ili uspore operacije IDF-a usmerene na uništavanje infrastrukture Hezbolaha na strateškom grebenu Ali Taher, gde su izraelske snage nedavno završile veliku operaciju.

Nakon upozorenja stanovništvu da se evakuiše, IDF je gađao jednu zgradu u mestu Arab Salim, u oblasti Nabateja. Prema navodima iz Libana, u napadu je jedna osoba poginula, a tri su ranjene.

Pogođena je i trospratna zgrada u Kfar Rumanu, dok su libanski mediji kasnije izvestili i o napadu na motocikl u Nabateji.

U još jednom napadu u mestu Nabateja al-Favka pogođena je zgrada koja pripada bolnici Randor. Libanski izvori opisali su je kao bolničku zgradu, dok su izraelski bezbednosni zvaničnici rekli za Ynet da je objekat bio potpuno prazan i da ga je Hezbolah koristio kao komandni štab.

- IDF trenutno deluje i nastaviće da deluje odlučno protiv ponovnih pokušaja terorističke organizacije Hezbolah da nanese štetu našim trupama - saopštila je izraelska vojska.

1/11 Vidi galeriju Novi vazdušni napadi Izraela na Liban manje od 24 sata od proglašenja novog primrija između Hezbolaha i Izraela Foto: ATEF SAFADI/EPA, WAEL HAMZEH/EPA, Leo Correa/AP

Odvojeno od napada, IDF je saopštio da je izveo iznenadnu vežbu Generalštaba čiji je cilj provera spremnosti za naglu eskalaciju na više frontova. Vežbom se proveravaju nivoi pripravnosti, mobilizacija snaga i rezervista, procedure donošenja odluka i operativni odgovori vojske.

Vežba je održana u strogo ograničenom krugu kako bi iznenadila čak i najviše generale, a uključivala je i brzo prebacivanje jednog bataljona helikopterima.

IDF je saopštio da će širom Izraela biti primetno pojačano kretanje vojnika i vojnih aviona, ali je naglašeno da nema stvarnog bezbednosnog incidenta. Vojska je navela da vežba uključuje i iskustva stečena tokom borbi na više frontova, kao i lekcije iz napada 7. oktobra.

Prošle nedelje IDF je saopštio da su specijalne snage završile operaciju čišćenja grebena Ali Taher od pripadnika Hezbolaha. Bezbednosni zvaničnici naveli su da tokom višenedeljne operacije tamo nisu identifikovani iranski savetnici niti pripadnici jedinica Kuds.

1/17 Vidi galeriju Izraelska vojska i Hezbolah Foto: Majdi Mohammed/AP, ATEF SAFADI/EPA

Prema navodima izraelske vojske, trupe su opkolile pripadnike Hezbolaha unutar kompleksa, nadzirale pravce za bekstvo i sprečile dolazak pomoći spolja.