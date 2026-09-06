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Jednomotorni avion srušio se u blizini aerodroma "Sijera skaj park" u Fresnu, u Kaliforniji, nešto pre 14 časova u subotu. Policija je odmah izašla na mesto nesreće, gde je pronašla avion u plamenu na nasipu reke San Hoakin.

Vatrogasci su se borili sa vatrom dok su se iznad mesta nesreće uzdizali ogromni stubovi crnog dima, u očajničkom pokušaju da spreče širenje požara na obližnje kuće. U avionu su se nalazile četiri osobe - dvoje dece i dve odrasle osobe.

Dvoje dece proglašeno je mrtvim na mestu nesreće, dok su odrasle osobe sa teškim povredama prevezene u bolnicu i nalaze se u kritičnom stanju. Zvaničnici su saopštili da identitet žrtava, kao ni njihov međusobni odnos, za sada nisu poznati.

1/4 Vidi galeriju Pad aviona u Kaliforniji, poginulo dvoje dece Foto: screenshot X/tecas2000

Pad letelice je nakratko izazvao nestanak struje u tom kraju, ali je snabdevanje električnom energijom u međuvremenu obnovljeno.

Američki Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB) potvrdio je da je pokrenuo istragu o smrtonosnoj avionskoj nesreći.

Agencija je saopštila da su se žrtve nalazile u avionu Grumman American Aviation Corp. AA-5, četvorosedu sa jednim motorom. U objavi na društvenim mrežama, član Gradskog veća Fresna Majk Karbasi rekao je: