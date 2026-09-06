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Amerikanci su pogodili tri iranska naftna tankera, dok je Iransaopštio da je gađao tri tankera koji su plovili neovlašćenim rutama kroz Ormuski moreuz.

Američka Centralna komanda saopštila je da je napala tri iranska plovila, uključujući jedno u blizini ostrva Harg, kod glavnog iranskog čvorišta za izvoz nafte, nakon što je iranska Revolucionarna garda ispalila balističke rakete na dva broda američke ratne mornarice.

- Neka poruka Revolucionarnoj gardi bude jasna: ako pucate na dva naša broda, nametnućemo još veći ekonomski trošak - uništavanjem tri vaša - rekao je admiral Bred Kuper, komandant Američke centralne komande, koja nadgleda američke vojne operacije na Bliskom istoku.

Revolucionarna garda odgovorila je pretnjom da će intenzivirati napade na američka vojna plovila u regionu, a kasnije je saopštila da je gađala i tri tankera, kao i tri plovila povezana sa SAD u drugim područjima.

- Ne dozvolite da vas obmane američka teroristička vojska i uzdržite se od bilo kakvog sumnjivog kretanja sa ciljem prolaska kroz neovlašćene plovne puteve. U suprotnom, bićete meta - navela je Mornarica Revolucionarne garde u saopštenju koje je prenela iranska državna televizija.

Poluzvanična iranska novinska agencija Tasnim prethodno je objavila da su četiri američke rakete pogodile tanker u području sidrišta kod Harga. Tasnim je, pozivajući se na lokalne izvore, naveo da nije bilo žrtava i da je posada tankera evakuisana.

Američka Centralna komanda saopštila je da nijedan američki vojnik nije povređen.

Razmena napada usledila je nakon eskalacije tokom protekle nedelje, koja preti da produbi sukob koji traje od februara, kada su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran.

Sukob je poremetio globalno snabdevanje energentima i izazvao protivljenje većine Amerikanaca uoči kongresnih izbora u novembru.

Dok administracija američkog predsednika Donalda Trampa pokušava da pređe na ekonomsku izolaciju Irana proširenjem sankcija, sam Tramp i dalje ostavlja otvorenom mogućnost vojne akcije.

Tramp je 31. avgusta objavio kratku poruku na društvenim mrežama, uz snimak generisan veštačkom inteligencijom, na kojem je prikazano kako je ostrvo Harg "razneto u paramparčad". Iranske vlasti obećale su snažan odgovor ukoliko Harg bude napadnut.

Iran je treći najveći proizvođač i izvoznik nafte u okviru Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEK), a pre rata je oko 90 odsto svoje sirove nafte izvozio preko ostrva Harg.

Isporuke su poremećene od sredine aprila, kada je počela američka blokada iranskog izvoza nafte.

Tramp je i ranije govorio o napadu na Harg. On je 11. juna rekao da želi da preuzme kontrolu nad ostrvom, ali je potom izjavio da je američka vojna operacija na tom području "van razmatranja", nekoliko dana pre nego što su Teheran i Vašington 17. juna potpisali privremeni sporazum čiji je cilj bio okončanje rata.

Američki napad na Harg dodatno bi izvršio pritisak na iransku naftnu industriju i širu ekonomiju zemlje, koja je već teško pogođena američkom pomorskom blokadom.

SAD su uvele blokadu iranskih luka nakon što je Iran praktično zatvorio Ormuski moreuz, važan pomorski prolaz kroz koji je pre rata prolazila petina svetske nafte.