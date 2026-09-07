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Nemačka kompanija Isar Aerospace uspešno je lansirala svoju raketu Spectrum u orbitu, što predstavlja istorijski uspeh za evropsku komercijalnu svemirsku industriju. Raketa je lansirana sa lokacije u norveškom mestu Andoja, a kompanija je nakon uspešnog leta objavila: "U orbiti smo! I upravo smo ispisali evropsku istoriju. Ovo je prvi put da je privatno razvijena raketa stigla do orbite iz kontinentalne Evrope“.

Raketa Spectrum je tokom misije nosila pet malih satelita i tehnološki eksperiment u letu. Nemačko Ministarstvo za istraživanje, tehnologiju i svemir ocenilo je uspeh kao važan korak, ističući da on pokazuje inovativnu snagu i tehničku stručnost Nemačke. Ovo je bio drugi pokušaj Isar Aerospacea da raketu pošalje u orbitu, nakon što je prvi, pre 18 meseci, bio neuspešan.

Spectrum je projektovan za transport malih i srednjih tereta, odnosno civilnih i vojnih satelita, u nisku Zemljinu orbitu, na nekoliko stotina kilometara iznad površine planete. Kompanija je navela da su SAD prošle godine lansirale 198 raketa, dok je Evropa imala samo osam lansiranja, zbog čega Isar Aerospace želi da značajno poveća evropske kapacitete za pristup svemiru.

Cilj kompanije je da proizvodi oko 40 raketa godišnje, a iako Spectrum još nije spreman za masovnu proizvodnju, Isar Aerospace već ima porudžbine do 2028. godine. Kompanija je prošle nedelje saopštila i da je od Evropske svemirske agencije dobila 200 miliona evra za razvoj novih raketa i proširenje infrastrukture za testiranje i lansiranje.