NEMCI SPREMAJU VELIKI PLAN ZA ODBRANU: Posebne jedinice biće stacionirane širom zemlje, pravi se i "Cyberdome"
- Nemačko Ministarstvo unutrašnjih poslova priprema mere protiv neidentifikovanih dronova, uz jačanje mobilnih jedinica federalne policije na aerodromima, stanicama i u vladinom okrugu Berlina.
- Operateri kritične infrastrukture dobiće pravo da sami preduzimaju zaštitne mere od dronova, a plan predviđa i širu upotrebu veštačke inteligencije za nadzor potencijalnih terorista ili agenata.
- Vlasti planiraju i nacionalni sistem Cyberdome za otkrivanje i presretanje sajber napada na državne institucije i kompanije.
Nemačko Ministarstvo unutrašnjih poslova razvilo je plan mera za suzbijanje neidentifikovanih dronova i sajber napada, objavio je list Bild.
Prema njihovim informacijama, on predviđa proširenje mobilnih jedinica federalne policije za borbu protiv dronova.
One će biti stacionirane na strateški važnim objektima - aerodromima u Berlinu, Hamburgu, Hanoveru, Diseldorfu, Kelnu, Lajpcigu, Minhenu, Frankfurtu na Majni, Štutgartu, železničkim stanicama, kao i u vladinom okrugu u nemačkoj prestonici.
Operateri objekata kritične infrastrukture dobiće pravo da samostalno preduzimaju mere zaštite od dronova.
U okviru plana, takođe je predviđeno proširenje upotrebe veštačke inteligencije - sistema za prepoznavanje lica i video nadzora - za praćenje potencijalnih terorista ili agenata, koji bi mogli biti instalirani, posebno, na železničkim stanicama.
Pored toga, vlasti nameravaju da stvore nacionalni sistem za suzbijanje sajber napada - Cyberdome. Bild pojašnjava da se to odnosi na sistem za otkrivanje i presretanje pokušaja hakera da prodru u sisteme vladinih agencija ili kompanija.