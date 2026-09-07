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Nemačko Ministarstvo unutrašnjih poslova razvilo je plan mera za suzbijanje neidentifikovanih dronova i sajber napada, objavio je list Bild.

Prema njihovim informacijama, on predviđa proširenje mobilnih jedinica federalne policije za borbu protiv dronova.

One će biti stacionirane na strateški važnim objektima - aerodromima u Berlinu, Hamburgu, Hanoveru, Diseldorfu, Kelnu, Lajpcigu, Minhenu, Frankfurtu na Majni, Štutgartu, železničkim stanicama, kao i u vladinom okrugu u nemačkoj prestonici.

Operateri objekata kritične infrastrukture dobiće pravo da samostalno preduzimaju mere zaštite od dronova.

U okviru plana, takođe je predviđeno proširenje upotrebe veštačke inteligencije - sistema za prepoznavanje lica i video nadzora - za praćenje potencijalnih terorista ili agenata, koji bi mogli biti instalirani, posebno, na železničkim stanicama.

Pored toga, vlasti nameravaju da stvore nacionalni sistem za suzbijanje sajber napada - Cyberdome. Bild pojašnjava da se to odnosi na sistem za otkrivanje i presretanje pokušaja hakera da prodru u sisteme vladinih agencija ili kompanija.

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