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Britansko-nigerijski influenser Igo "Tajni" Obiribvo (43) preminuo je za manje od 24 sata nakon estetskog zahvata, a istragom je utvrđeno da je hijaluronska kiselina dospela u njegova pluća i izazvala smrtonosnu plućnu emboliju.

Bogati britansko-nigerijski influenser, poznat po predstavljanju luksuznih kuća i raskošnih putovanja, preminuo je tokom jednog od takvih odmora nakon što je u Bangkokupodvrgnut estetskom zahvatu povećanja penisa, utvrđeno je istragom o njegovoj smrti.

Igo "Tajni" Obiribvo (43) primio je 5. marta injekcije hijaluronske kiseline i lidokaina, namenjene povećanju obima penisa, u jednoj neimenovanoj klinici na Tajlandu.

Manje od 24 sata kasnije preminuo je od plućne embolije dok je sa suprugom, modnom dizajnerkom i poznatom ličnošću Danijelom Simbom Alen, boravio na odmoru.

Influenser u društvu supruge Foto: Instagram

Prema nalazima istrage, tokom procedure ubrizgano mu je ukupno 40 mililitara ovih supstanci. Obiribvo i njegova supruga odseli su u hotelu u Bangkoku. Nakon tretmana, par je otišao na masažu. Tamo se Obiribvo požalio na bol u grudima i dva puta izgubio svest.

Hitno je prevezen u bolnicu, gde je u početku bio dovoljno svestan da odgovara na pitanja medicinskog osoblja. Njegova supruga je lekarima rekla za injekciju filera, ali je Obiribvo izgubio svest pre nego što su lekari uspeli da urade CT skener.

Lekari su ustanovili da ima plućnu emboliju, odnosno začepljenje krvnog suda u plućima, i prebacili ga na odeljenje intenzivne nege. Bolničko osoblje pokušavalo je da ga reanimira duže od 100 minuta, ali je preminuo u ranim jutarnjim satima 6. marta, otprilike dan nakon zahvata. Pošto je Obiribvo preminuo na Tajlandu, njegovo telo vraćeno je u Veliku Britaniju radi obdukcije i istrage.

Influenser Foto: Instagram

Britanska obdukcija pokazala je prisustvo materijala u njegovim plućima koji je odgovarao hijaluronskoj kiselini ubrizganoj u njegov penis.

Patolog je rekao tokom saslušanja da je nalaz u skladu sa plućnom embolijom, kao i sa zaključcima obdukcije koja je prethodno obavljena na Tajlandu.

Londonska mrtvozornica Žan Harkin ove nedelje je zaključila da je Obiribvo preminuo od posledica estetskog zahvata obavljenog u inostranstvu, a kao uzrok smrti navela je plućnu emboliju izazvanu injekcijom hijaluronske kiseline.

Njegov porodični lekar iz Londona rekao je tokom saslušanja da je Obiribvo ranije imao operaciju zgloba, da je bio pred dijabetesom i da je bolovao od upalnog artritisa, ali da je inače bio zdrav.

Medicinski stručnjaci već godinama upozoravaju da injekcije filera u penis mogu izazvati ozbiljne komplikacije.

Profesor Vajbhav Modgil, konsultant urolog i specijalista za andrologiju u britanskoj Nacionalnoj zdravstvenoj službi, upozorio je da ova procedura može imati katastrofalne posledice. Efekat ovih injekcija obično traje samo šest do devet meseci.

Moguće komplikacije uključuju gubitak osećaja, erektilnu disfunkciju, infekciju, upalu i deformitet izazvan stvaranjem povreda na tkivu.

Obiribvo, poznat i kao "Denisi" ili "Ego", imao je oko 185.000 pratilaca na Instagramu i bio poznat po raskošnom načinu života. Posedovao je kuću vrednu oko 1,1 milion dolara u naselju Krenšo u LA, kao i stan u Londonu vredan približno 600.000 dolara.

On i Alen venčali su se u Zimbabveu 2022. godine na raskošnoj ceremoniji za koju se navodi da je koštala oko 473.000 dolara. U maju je Obiribvo sahranjen u Londonu u kovčegu zlatne boje, za koji su mediji naveli da je koštao više od 745.000 dolara.

Sahrani su prisustvovali njegov prijatelj, nigerijski pevač Dejvido, kao i Kubana Čif Prist, poznat i kao "Celebrity Barman".

Kubana Čif Prist oprostio se od njega emotivnom porukom: