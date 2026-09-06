SNIMAK IZ KREMLJA OBIŠAO PLANETU: Ovako se Trampov čovek obratio Putinu, ruski lider mu uputio TRI REČI! Ukrajinci POBESNELI - "Povratiću" (VIDEO)
- Stiv Vitkof je u Kremlju Putinu uputio niz pohvala, rekavši da će susreti s njim biti među najvažnijim uspomenama iz karijere.
- Putin mu je kratko odgovorio: 'Hvala vam puno', a razgovor je trajao više od tri sata.
- Američki izaslanici su potom otišli u Kijev na sastanak sa Volodimirom Zelenskim, bez objavljenog konkretnog napretka.
Američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof uputio je ruskom predsedniku Vladimiru Putinuposebno laskav govor na početku sastanka u Kremlju juče, rekavši mu da će njegovi susreti sa njim jednog dana biti među najvažnijim uspomenama koje će poneti iz svoje karijere.
- Pre svega, predsedniče Putin, hvala vam puno što ste nas pozvali. Sedeli smo napolju, Džared, Kiril i ja, a onda nam se pridružio Jurij, i razgovarali smo o tome kako ćemo, kada se penzionišemo, imati sve ove neverovatne priče i neverovatne uspomene, a one sa vama biće na samom vrhu svega toga - rekao je Vitkof.
Putin je kratko odgovorio: "Hvala vam puno."
Poznati ukrajinski novinar Ilja Ponomarenko je objavio ovaj snimak uz kratak komentar - "Povratiću".
Vitkof, Trampov čovek od poverenja, mislio je na Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa koji je sa njim stigao u Moskvu, kao i na Putinovog izaslanika Kirila Dmitrijeva i savetnika za spoljnu politiku Jurija Ušakova, koji su takođe prisustvovali sastanku.
Vitkof je potom preneo Trampove pozdrave Putinu i zahvalio mu se na oslobađanju Amerikanca Roberta Gilmana, bivšeg američkog marinca koga je Rusija prošlog meseca oslobodila iz zatvora iz humanitarnih razloga.
Takođe mu se zahvalio na trodnevnoj obustavi ruskih napada na Kijev, što je trebalo da omogući bezbedan dolazak američkih pregovarača u Moskvu.
Ovo nije prvi put da Vitkof hvali Putina
Vitkofove pohvale za Putina nisu ništa novo. Prošle godine je naišao na kritike nakon intervjua sa Takerom Karlsonom u kojem je rekao da ne smatra Putina "lošim čovekom", opisao ga je kao velikog vođu i rekao da mu se sviđa ruski predsednik i da ga smatra iskrenim.
Njegove izjave u to vreme izazvale su posebno oštre reakcije u Ukrajini i među evropskim saveznicima.
Vitkof i Kušner su stigli u Moskvu u okviru Trampovog novog pokušaja da pokrene pregovore o okončanju rata u Ukrajini. Razgovor sa Putinom trajao je više od tri sata.
Ušakov je to nakon sastanka opisao kao "veoma korisno", ali nije objavljen konkretan napredak u vezi sa sporazumom. Razgovarano je i o mogućim ekonomskim projektima SAD i Rusije.
Posle Moskve, američki izaslanici su se uputili ka Kijevu, gde bi trebalo da se sastanu sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. To je njihova prva poseta ukrajinskoj prestonici u okviru aktuelne diplomatske inicijative.