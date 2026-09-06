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Američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof uputio je ruskom predsedniku Vladimiru Putinuposebno laskav govor na početku sastanka u Kremlju juče, rekavši mu da će njegovi susreti sa njim jednog dana biti među najvažnijim uspomenama koje će poneti iz svoje karijere.

- Pre svega, predsedniče Putin, hvala vam puno što ste nas pozvali. Sedeli smo napolju, Džared, Kiril i ja, a onda nam se pridružio Jurij, i razgovarali smo o tome kako ćemo, kada se penzionišemo, imati sve ove neverovatne priče i neverovatne uspomene, a one sa vama biće na samom vrhu svega toga - rekao je Vitkof.

Putin je kratko odgovorio: "Hvala vam puno."

Poznati ukrajinski novinar Ilja Ponomarenko je objavio ovaj snimak uz kratak komentar - "Povratiću".

Vitkof, Trampov čovek od poverenja, mislio je na Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa koji je sa njim stigao u Moskvu, kao i na Putinovog izaslanika Kirila Dmitrijeva i savetnika za spoljnu politiku Jurija Ušakova, koji su takođe prisustvovali sastanku.

Vitkof je potom preneo Trampove pozdrave Putinu i zahvalio mu se na oslobađanju Amerikanca Roberta Gilmana, bivšeg američkog marinca koga je Rusija prošlog meseca oslobodila iz zatvora iz humanitarnih razloga.

1/18 Vidi galeriju Vladimir Putin Stiv Vitkof Džared Kušner rat u Ukrajini Foto: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL

Takođe mu se zahvalio na trodnevnoj obustavi ruskih napada na Kijev, što je trebalo da omogući bezbedan dolazak američkih pregovarača u Moskvu.

Ovo nije prvi put da Vitkof hvali Putina

Vitkofove pohvale za Putina nisu ništa novo. Prošle godine je naišao na kritike nakon intervjua sa Takerom Karlsonom u kojem je rekao da ne smatra Putina "lošim čovekom", opisao ga je kao velikog vođu i rekao da mu se sviđa ruski predsednik i da ga smatra iskrenim.

Njegove izjave u to vreme izazvale su posebno oštre reakcije u Ukrajini i među evropskim saveznicima.

Stiven Vitkof Foto: Ludovic Marin/Pool AFP

Vitkof i Kušner su stigli u Moskvu u okviru Trampovog novog pokušaja da pokrene pregovore o okončanju rata u Ukrajini. Razgovor sa Putinom trajao je više od tri sata.

Ušakov je to nakon sastanka opisao kao "veoma korisno", ali nije objavljen konkretan napredak u vezi sa sporazumom. Razgovarano je i o mogućim ekonomskim projektima SAD i Rusije.