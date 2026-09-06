NEMAČKI BISKUP STRAHUJE OD POBEDE AFD: "Ljudi se lako zavedu i to me plaši, bez reči sam kada vidim kako se umanjuje opasnost koja preti od AfD-a" (FOTO)
- U Saksoniji-Anhalt otvorena su biračka mesta, a oko 1,7 miliona birača bira novi saziv pokrajinskog parlamenta.
- AfD je prema anketama favorit sa oko 40 odsto podrške, dok CDU ima 23 odsto, a ostale stranke su znatno iza.
- Magdeburški biskup Gerhard Fajge upozorio je da se opasnost od AfD-a umanjuje i izrazio zabrinutost zbog mogućeg ishoda izbora.
Očekuje se ubedljiva pobeda desničarske Alternative za Nemačku (AfD). AfD, koja je u ovoj saveznoj pokrajini proglašena za protivustavnu organizaciju, prema poslednjim istraživanjima javnog mnjenja može da računa na podršku od oko 40 odsto.
Na drugom mestu je sa 23 odsto Hrišćansko-demokratska unija (CDU), čiji je premijer Sven Šulce. Na trećem mestu je stranka Levica sa 11 odsto, a slede Socijaldemokratska stranka Nemačke (SPD) sa osam odsto i Zeleni sa šest odsto.
Ostale stranke, poput ekstremno levičarskog Saveza Sare Vagenkneht ili Liberalno-demokratske stranke (FDP), prema istraživanjima ne bi prešle izborni prag od pet odsto.
AfD, sa glavnim kandidatom Ulrihom Zigmundom, želi da osvoji apsolutnu većinu i postavi prvog premijera savezne pokrajine iz redova ove stranke.
S obzirom na to da FDP verovatno neće preći izborni prag, nastavak aktuelne vladajuće koalicije CDU-a, SPD-a i FDP-a nije izgledan.
Budući da sve stranke koje imaju izgleda da pređu izborni prag odbijaju saradnju sa AfD-om, jedna od mogućnosti koja se pominje nakon izbora jeste koalicija CDU-a, SPD-a i Zelenih, koju bi podržala stranka Levica.
Juče su u glavnom gradu pokrajine Saksonija-Anhalt, Magdeburgu, održani skupovi podrške demokratiji, na koje su pozvali sindikati i različite građanske inicijative.
Magdeburški biskup Katoličke crkve Gerhard Fajge izrazio je zabrinutost zbog ishoda izbora, pre svega zbog snage AfD-a.
- Ljudi se ponovo lako daju zavesti i to me plaši. Ostajem bez reči kada vidim kako se umanjuje opasnost koja preti od AfD-a - rekao je Fajge u razgovoru za dnevni list Augsburger Allgemeine.
Biračka mesta zatvaraju se u 18 časova, a preliminarni rezultati očekuju se tokom noći.