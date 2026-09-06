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Očekuje se ubedljiva pobeda desničarske Alternative za Nemačku (AfD). AfD, koja je u ovoj saveznoj pokrajini proglašena za protivustavnu organizaciju, prema poslednjim istraživanjima javnog mnjenja može da računa na podršku od oko 40 odsto.

Na drugom mestu je sa 23 odsto Hrišćansko-demokratska unija (CDU), čiji je premijer Sven Šulce. Na trećem mestu je stranka Levica sa 11 odsto, a slede Socijaldemokratska stranka Nemačke (SPD) sa osam odsto i Zeleni sa šest odsto.

Ostale stranke, poput ekstremno levičarskog Saveza Sare Vagenkneht ili Liberalno-demokratske stranke (FDP), prema istraživanjima ne bi prešle izborni prag od pet odsto.

1/7 Vidi galeriju Alternativa za Nemačku Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA, STR/EPA

AfD, sa glavnim kandidatom Ulrihom Zigmundom, želi da osvoji apsolutnu većinu i postavi prvog premijera savezne pokrajine iz redova ove stranke.

S obzirom na to da FDP verovatno neće preći izborni prag, nastavak aktuelne vladajuće koalicije CDU-a, SPD-a i FDP-a nije izgledan.

Budući da sve stranke koje imaju izgleda da pređu izborni prag odbijaju saradnju sa AfD-om, jedna od mogućnosti koja se pominje nakon izbora jeste koalicija CDU-a, SPD-a i Zelenih, koju bi podržala stranka Levica.

Juče su u glavnom gradu pokrajine Saksonija-Anhalt, Magdeburgu, održani skupovi podrške demokratiji, na koje su pozvali sindikati i različite građanske inicijative.

1/9 Vidi galeriju Ulrih Zigmund, kandidat Alternative za Nemačku za premijera pokrajine Saksonija-Anhalt Foto: MARVIN MOEBIUS / imago stock&people / Profimedia, Hendrik Schmidt, Pool/dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia, Chris Emil Janssen / imago stock&people / Profimedia

Magdeburški biskup Katoličke crkve Gerhard Fajge izrazio je zabrinutost zbog ishoda izbora, pre svega zbog snage AfD-a.

- Ljudi se ponovo lako daju zavesti i to me plaši. Ostajem bez reči kada vidim kako se umanjuje opasnost koja preti od AfD-a - rekao je Fajge u razgovoru za dnevni list Augsburger Allgemeine.