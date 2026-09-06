ČETVORO MRTVIH, 20 RANJENIH! Izrael izveo snažne udare na jug Libana! Bolnica više nije bila u upotrebi, Hezbolah ju je koristio kao bazu?! (FOTO/VIDEO)
- U izraelskim napadima na područje Nabateje na jugu Libana poginule su najmanje četiri osobe, a 20 je povređeno, saopštila je libanska agencija NNA.
- Izraelska vojska uništila je bolnicu Gandour u mestu Nabateja al Fuka, uz tvrdnje da objekat godinama nije bio u upotrebi.
- Napadi su pogodili i istorijsku zgradu, kao i okolne kancelarije, prodavnice i kafiće, dok je IDF naveo da je gađao Hezbolahovu infrastrukturu.
U izraelskim napadima na područje Nabateje na jugu Libanapoginule su najmanje četiri osobe, dok je 20 ljudi povređeno, izvestila je libanska državna novinska agencija NNA.
Izraelska vojska napala je i uništila bolnicu Gandour u mestu Nabateja al Fuka, objekat koji već godinama nije bio u funkciji. Ima i povređenih, saopšteno je.
Grad Nabateja pogođen je i snažnim vazdušnim udarom čija je meta bila istorijska zgrada u vlasništvu brata poslanika Nasera Džabera. Zgrada je nekada bila restoran, a sada je potpuno uništena.
Napad je naneo ogromnu štetu zgradama regionalnog odeljenja za finansije i odeljenja za poljoprivredu u Nabateji, koje se nalaze u objektu pored pogođene lokacije.
Kancelarije su oštećene, prozori i vrata razbijeni, dok su spisi i dokumenti razbacani svuda. Oštećene su i desetine prodavnica i kafića u blizini mesta napada.
Ranije je izraelska vojska saopštila da je libanska militantna grupa Hezbolahpomoću dva drona napala izraelske vojnike u južnom Libanu. Pripadnici Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) oborili su jedan od dronova. Niko od vojnika nije povređen.
Iz IDF-a su poručili da je reč o grubom kršenju sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Libana, dodajući da Izrael zbog toga napada ciljeve u južnom Libanu.
Izraelski portal Ynet, pozivajući se na bezbednosne izvore, naveo je da bolnica u Nabateju više nije bila u upotrebi i da ju je Hezbolah koristio kao bazu. Te tvrdnje nije bilo moguće nezavisno proveriti.