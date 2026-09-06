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U izraelskim napadima na područje Nabateje na jugu Libanapoginule su najmanje četiri osobe, dok je 20 ljudi povređeno, izvestila je libanska državna novinska agencija NNA.

Izraelska vojska napala je i uništila bolnicu Gandour u mestu Nabateja al Fuka, objekat koji već godinama nije bio u funkciji. Ima i povređenih, saopšteno je.

Grad Nabateja pogođen je i snažnim vazdušnim udarom čija je meta bila istorijska zgrada u vlasništvu brata poslanika Nasera Džabera. Zgrada je nekada bila restoran, a sada je potpuno uništena.

Napad je naneo ogromnu štetu zgradama regionalnog odeljenja za finansije i odeljenja za poljoprivredu u Nabateji, koje se nalaze u objektu pored pogođene lokacije.

Napad Izraela na južni Liban Foto: Mohammed Zaatari/AP

Kancelarije su oštećene, prozori i vrata razbijeni, dok su spisi i dokumenti razbacani svuda. Oštećene su i desetine prodavnica i kafića u blizini mesta napada.

Ranije je izraelska vojska saopštila da je libanska militantna grupa Hezbolahpomoću dva drona napala izraelske vojnike u južnom Libanu. Pripadnici Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) oborili su jedan od dronova. Niko od vojnika nije povređen.

Iz IDF-a su poručili da je reč o grubom kršenju sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Libana, dodajući da Izrael zbog toga napada ciljeve u južnom Libanu.

Izraelska vojska i Hezbolah Foto: Majdi Mohammed/AP, ATEF SAFADI/EPA

Izraelski portal Ynet, pozivajući se na bezbednosne izvore, naveo je da bolnica u Nabateju više nije bila u upotrebi i da ju je Hezbolah koristio kao bazu. Te tvrdnje nije bilo moguće nezavisno proveriti.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

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