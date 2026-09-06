Slušaj vest

Učenice srednje škole uhapšene su zbog učešća u januarskim protestima protiv režima, nakon čega je njihova majka Marzieh Nurmohamadi četiri meseca provela tražeći ih po bolnicama i državnim institucijama, piše "Gardijan".

Kada ih je majka u maju konačno posetila u zatvoru Dovlatabad u Isfahanu, devojke su bile gotovo neprepoznatljive.

Njihov rođak Masud Nurmohamadi, koji živi u SAD, ispričao je da su im lica bila puna modrica, a kosa počupana jer su ih vukli po podu. Taraneh su pretili da će stražari pred njom silovati njenu sestru ako ne potpiše priznanje.

Iranski sudovi su u međuvremenu objavili presude. Taraneh je osuđena na smrt zbog učešća u protestima, dok je Romina dobila 25 godina zatvora. Porodica ih od tada nije videla.

Razlog za različite kazne nije jasan, a njihov rođak kaže da mu je teško da shvati taj potez režima.

- Oni ne poštuju ni sopstvene zakone. Postoji rok od 18 dana za žalbu advokata, ali u mnogim nedavnim slučajevima pogubljenja to se nije dogodilo. Samo izreknu presudu, odvedu decu i obese ih. Ništa od toga nema smisla - rekao je Nurmohamadi.

On smatra da je Taraneh osuđena na smrt vešanjem upravo zato što je očigledno nevina.

- Dovoljno je pogledati joj u oči da odmah vidite koliko je to dobra osoba. Mislim da žele da zastraše narod porukom: Gledajte, koliko god bili dobri i nevini, možemo da vas dohvatimo, zato više ne izlazite na ulice - poručio je.

1/14 Vidi galeriju Protesti u Iranu Foto: NEIL HALL/EPA, Vahid Salemi/AP, UGC/VALIDATED UGC

Uprkos logističkim poteškoćama zbog rata sa SAD i Izraelom koji je počeo u februaru, Iran je ove godine pogubio više od 500 ljudi. Među njima je najmanje 29 osoba povezanih sa antivladinim protestima u januaru. Pogubljeno je i najmanje 16 žena.

Stotine drugih demonstranata osuđene su na smrt ili čekaju optužnice za krivična dela za koja je predviđena smrtna kazna, među kojima je više od 70 osoba u Isfahanu.

Prošlog meseca Velika Britanija i još 30 država zajedničkom izjavom osudile su pogubljenja demonstranata. U izjavi se navodi da je reč o pokušaju gušenja otpora.

1/15 Vidi galeriju Veliki antivladini protesti u Iranu protiv ajatolaha Alija Hamneija i teokratskog sistema. Demonstranti uzvikuju ime prestolonaslednika Reze Pahlavija kojeg vide kao novog vladara Irana i priželjkuju njegov povratak iz egzila u Americi. Foto: HOGP/Iran state TV, UGC/UGC

Nurmohamadi, stručnjak za IT u zdravstvenom sektoru koji se iz Irana preselio u SAD pre 22 godine, odlučio je da javno istupi uprkos pretnjama smrću koje dobija putem poruka i društvenih mreža.

Pošiljaoci tvrde da znaju njegovu kućnu adresu, ali on poručuje da slučaj njegovih rođaka treba da ojača odlučnost da se stane na put islamskom režimu.

Sestre, koje sada imaju 20 godina, pridružile su se protestima 8. i 9. januara u Isfahanu. Mesec dana kasnije uhapšene su bez objašnjenja, sa vrećama preko glave.

- Porodica nije znala gde su. Tražili su ih svuda, po sudovima, bolnicama. Ne prođe ni sekunda da ne vidim majku kako plače. Onda je moja tetka primila poziv: Devojke su kod nas, dođite u zatvor da ih vidite - ispričao je.

Susret je za majku bio šok. Nije prepoznala sopstvenu decu: bile su pretučene, natečenih lica i tela prekrivenih modricama, sa polomljenim laktovima, zglobovima i stopalima. Kosa im je bila gotovo potpuno počupana. Majka je tada saznala i da su bile u samici.

Marzieh Nurmohamadi nije smela da prisustvuje suđenju. Advokati sestara navode da je Taraneh na sudu izjavila da su sva priznanja iznuđena mučenjem.

Prema dostupnim informacijama, nije predočen nijedan dokaz da su sestre učestvovale u nasilju. Pre januara nikada nisu bile na protestima.

- Moja majka živi sa mnom - rekao je Nurmohamadi.