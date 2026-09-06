vitkof i kušner stigli su u kijev posle razgovora sa putinom

vitkof i kušner stigli su u kijev posle razgovora sa putinom

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Novčić koji je američki izaslanik Stiv Vitkof ostavio u jednom moskovskom restoranu privukao je pažnju javnosti, a iz prodavnice poklona Bele kuće sada su otkrili o kakvom suveniru je reč.

- Izgleda kao komemorativni medaljon, dodeljen kao priznanje za zasluge ili u znak sećanja na značajne događaje. Nije dostupan za prodaju - objasnio je predstavnik zvanične prodavnice suvenira u blizini Bele kuće za RIA Novosti.

Izbor prodavnice uključuje novčiće posvećene 33. predsedniku, Hariju Trumanu, kao i medaljone vezane za Belu kuću ili službena vozila visokih zvaničnika, prenosi RTS.

1/3 Vidi galeriju Trampovi izaslanici Kušner i Vitkof stigli u Moskvu Foto: Pavel Seleznev / Zuma Press / Profimedia

Međutim, medaljon koji je ostavio Vitkof nikada nije bio na lageru. Sličan suvenir nije bio dostupan ni u prodavnici Istorijskog udruženja Bele kuće u susednoj ulici.

Takođe se napominje da je tradicija takvih komemorativnih novčića, izazovnih novčića, nastala u oružanim snagama, gde su dodeljivani kao znak pripadnosti jedinici ili u čast nezaboravnih događaja.

Putinov pomoćnik Jurij Ušakov izjavio je da su teme sastanka bila moguća rešenja za okončanje rata u Ukrajini, ali nije precizirao o kakvim mogućim rešenjima je bilo reči. On je sastanak, koji je trajao više od tri sata, ocenio kao "smislen, konstruktivan, izuzetno iskren i poverljiv", prenela je agencija RIA Novosti.

- Može se reći da su pregovori bili blagovremeni i veoma korisni za obe strane - rekao je Ušakov.

Vitkof i Kušner stigli su danas, 6. septembra, u Kijev u svoju prvu zvaničnu posetu Ukrajini, u okviru obnovljenih napora za postizanje mira sa Rusijom, javio je AP. Oni su doputovali u Kijev vozom iz Poljske.

1/18 Vidi galeriju Vladimir Putin Stiv Vitkof Džared Kušner rat u Ukrajini Foto: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskiizjavio je uoči susreta sa američkim izaslanicima da Ukrajina želi mir, ali da su joj potrebne bezbednosne garancije. Američka strana za sada nije objavila detalje iz razgovora sa Putinom.