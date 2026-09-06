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Usled eksaliranja hibridnog načina ratovanja uz sabotažu i sajber napade, ali i ubrzane militarizacije istočnog krila NATO, granica između hladnog i vrućeg sukoba nikada nije bila tanja.

Gosti koji su u vikend izdanju emisije "Puls Srbije" kod voditeljke Krune Une Mitrović analizirali mogućnost sukoba Rusije sa Evropom bili su prof. dr Dragan Petrović, naučni savetnik i Nikola Vujinović, stručnjak za bezbednost.

Uzroci potencijalnog sukoba

Među mogućim uzrocima se navodi Baltik, a Vujinović ističe da je Suvalkski koridor ključna tačka koja može napraviti konfiklt Rusije i Evrope.

- Direktan napad Rusije na taj koridor bi postavio sve članice NATO u dilemu. Famozni član 5 se automatski ne aktivira, već svaka država mora zasebno da ga aktivira. Članice NATO se plaše da neke države ne zauzmu stav da se njih ne tiče takav napad. NATO se plaši upravo da Rusija ne pokrene napad kako bi testirala ko je zaistas saveznik, a ko nije. Tišina Vašingtona usled dešavanja u Nemačkoj je upravo ono što budi sumnju. Ipak, skeptičana sam oko napada Rusije na Evropu jer bi time proširila već iscrpljujuć rat koji vodi - započeo je Vujinović.

Rat se privodi kraju?

1/12 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Petrović je primetio dijametralno suprotne stavove iz Francuske za rat u Ukrajini, pa je rekao da Evropa gubi na jedinstvu:

- Rusija rutinski privodi kraju, a onaj ko se bavi time vidi da sve to ide jednim tokom, sporo, ali temeljno. Rusi sada zauzimaju Donbas i nastavlja da napreduje, iako je to dosta sporije, nego što su mnogi očekivali. Kada se završi sa Donbasom, koji je kost u grlu, sve će da ide mnogo lakše. Ukrajina stalno pojačava udarce ispod pojasa, gađa dubinu teritorije i to mediji prenose. Pregovori će nam nešto konkretno doneti tek kada Ukrajina bude u "knockdown" - rekao je Petrović.

Uloga SAD

1/10 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na skupu u Las Vegasu u Nevadi Foto: BIZUAYEHU TESFAYE/EPA, Mark Schiefelbein/AP

Usled promena u spoljnoj politici SAD i sve većim fokusom Vašingtona na Indopacifik, Vujinović je analizirao koliko bi to usporilo njihovu reakciju ukoliko bi došlo do zatezanja između Evrope i Rusije.

- Amerika već duže vreme, nevezano za administraciju Trampa, žele da se izvuku iz evropskog dela NATO. Uz to, žele da teret premeste na evropske članice, počevši od izdvajanja 5% BDP za odbranu i još nekoliko odgovornosti koje moraju da preduzmu. Upravo to plaši saveznike iz Evrope jer toliko izdvajanje novca za odbranu utiče na kvalitet života građana. Ako uz to dodamo i krizu energenata jer su se odvojili od Rusije i samim tim Evropa kupuje energente po višim cenama, to dalje narušava kvalitet života. Kada Donald Tramp napusti mesto predsednika, svakako će se američka oštrica moći premeštati prema Indopacifiku i Bliskom istoku. Evropljani će morati sami da se izbore sa poteškoćama.

Vujinović se osvrnuo i na famozni član 5 NATO saveza i da se upravo njega plaše evropski saveznici:

- Upravo jer misle da će preko njega morati da se dokazuju Vašingtonu da je zaista došlo do agresije Rusije. Dakle, neće moći da kažu kako su ugroženi da bi im došla pomoć, nego će morati da imaju čvrste dokaze o napadu. Moje mišljenje je da Rusija to sebi neće dozvoliti i da će to biti problem za evropske saveznike.

04:55 "RUSIJA RUTINSKI ZAVRŠAVA RAT, TRAMP PROCENIO DA OSTVARUJU CILJEVE" Prof. dr Petrović šokirao uživo u emsiji: Pregovori slede kada Ukrajina bude u "knockdown" Izvor: Kurir televizija

Koliko rat u Ukrajini odgovara Americi i Rusiji?

Jedni i drugi mogu da plaše Evropu suprotnim neprijateljem, a ona je veoma zavisna i od SAD, ali i Rusije, pa je prof. dr Petrović izneo analizu u uživo emisiji Kurir televizije.

- Donald Tramp je procenio sukob u Ukrajini tako da će Rusija sa svojim kapacitetima ipak ostvariti svoje ciljeve, pa da on modifikuje sve u jednog posrednika kako bi izbegao dalje obaveze prema Kijevu. Amerika i dan danas pomaže Ukrajini na svakakve načine, ali to više nije ni približnog prioriteta i inteziteta kao ranije, pogotovo jer ima obavezu na Bliskom istoku. Tramp je ozbiljan šahista na svetskim poljima, on pripreti Kini, pa dođe njihovom predsednikom na noge da se dogovore. Trampu nije problem da razgovara sa S. Korejom i otopljava odnose sa Iranom ako će to dovesti do dogovora - rekao je Petrović, pa dodao:

- Rusija može da bude prezadovoljna Trampom jer postoje opcije dogovora i mislim da će Rusija učiniti ustupke Amerike. Međutim, toliko smo daleko od mira u Ukrajini, da još nije trenutak za to.

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Kurir.rs

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