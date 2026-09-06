ERUPCIJA IZ 1883. DOVELA JE DO GLOBALNOG ZAHLAĐENJA!

ERUPCIJA IZ 1883. DOVELA JE DO GLOBALNOG ZAHLAĐENJA!

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Indonežanski vulkan Anak Krakatau aktivirao se rano jutros zbog čega su otkazani svi letovi sa međunarodnog aerodroma Sukarno-Hata u Džakarti, kao i na drugim aerodromima dok je vulkanski pepeo padao delovima zapadne Indonezije.

Indonežanska geološka agencija saopštila je da je vulkansko ostrvo koje se nalazi u moreuzu Sunda između glavnih ostrva Java i Sumatra, pokazivalo aktivnost od petka pre erupcije od 30 sekundi do noćas u 3:53 sati po lokalnom vremenu.

Snimci pokazuju kako lava izbija iz vulkana.

1/5 Vidi galeriju Erupcija vulkana Anak Krakatau u Indoneziji Foto: INDONESIAN GEOLOGICAL AGENCY / H/INDONESIAN GEOLOGICAL AGENCY, Badan Geologi

Nije prijavljeno da ima nastradalih i nije izdato naređenje za evakuaciju. Najbliže naselje je udaljeno više od 16 kiloemtara, ali vlasti su upozorile meštane i turiste da se drže najmanje tri kilometara udaljeno od aktivnog kratera.

Vulkanski pepeo proširio se delovima Džakarte i provincije Lampung na južnom vrhu Sumatre, saopštio je indonežanski Centar za vulkanologiju i ublažavanje geološke opasosti.

Vazduhoplovna uprava ErNav Indonezija je zbog vulkanskog pepela zatvorila vazdušni prostor oko aerodroma Sukarno-Hata i Halim Perdanakusuma u Džakarti kao i iznad još četiri aerodroma, uključujući aerodrom Radin Intern II u Lampungu.

Do sredine popodneva zatvaranje aerodroma pogodilo je 516 letova, a 202 samo na međunarodrom aerodromu u Džakarti, gde je pogođeno oko 22.800 putnika. Aerodrom će po naređenju biti zatvoren najmanje do 17:30 sati, po lokalnom vremenu.

Indonežanski Generalni direktorat za civilnu avijaciju saopštio je da pažljivo prati uticaj erupcije na vazduhoplovni saobraćaj i koordiniše sa aviokompanijama, operatorima aerodroma i službama za vazdušnu navigaciju i meteorološkom agencijom.

- Bezbednost ostaje naš najveći prioritet u svakoj operacionalnoj odluci - rekao je zvaničnik direktorata Lukman F. Laisa. Upozorio je da bi moglo da dođe do lančanog poremećaja reda letenja zbog ovog zatvaranja.

Erupcija je takođe poremtila usluge na međunarodnom aerodromu Gusti Ngurah Rai na Baliju i u Medanu.

Indonežanska vulkanološka agencija i Darvinov savetodavni centar za vulkanski pepeo identifikovali su dva oblaka pepela pomoću satelitskih slika.

Jedan stub se digao 6.100 metara i lebdeo severoistoćno iznad Džakarte, Bantena, Zapadne Jave i okolnih voda.

Drugi stub je dostigao 15.200 metara i proširio se iznad delova provincija Banten, Lampung i Bengkulu, južnog moreuza Sunda i delova Indijskog okeana zapadno od Sumatre.