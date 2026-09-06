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Američki pregovarači Džared Kušner i Stiv Vitkof stigli su u Kijev na drugi dan razgovora o načinima za okončanje rata u Ukrajini.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastao se sa njima na Sofijskom trgu, ispred istorijske kijevske katedrale Svete Sofije. Zelenski je Vitkofa pozdravio zagrljajem, rekavši: "Drago mi je što te vidim, Stiv."

Katedrala se nalazi nekoliko stotina metara od sedišta ukrajinske obaveštajne službe SBU, koje je u petak popodne pogođeno ruskim dronom, što predstavlja novu eskalaciju sukoba koji traje već više od četiri i po godine.

1/23 Vidi galeriju Džared Kušner i Stiv Vitkof stigli su u Kijev kako bi razgovarali o okončanju rata u Ukrajini sa predsednikom Zelenskim. Foto: Ukrainian Presidential Press Off

Posle Moskve stigli u Kijev

Vitkof i Kušner sastali su se sa Zelenskim dan nakon što su u Moskvi održali trosatne razgovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Američki izaslanici nekoliko puta su posećivali Rusiju, ali ovo je njihova prva poseta Ukrajini. Cilj putovanja je intenziviranje napora za okončanje rata u Ukrajini, iako detalji eventualnog mirovnog predloga i dalje nisu jasni.

Britanski, francuski i nemački savetnici za nacionalnu bezbednost navodno su u nedelju bili u Kijevu uoči dolaska Vitkofa i Kušnera.

Razgovori Rusije i Ukrajine o okončanju rata fokusirani su na mirovni plan od 20 tačaka koji su Vašington i Kijev predstavili u decembru. Međutim, dve strane nisu uspele da pronađu zajednički jezik oko nekoliko ključnih pitanja, uključujući kontrolu teritorija na istoku Ukrajine.

Zvaničnik Bele kuće rekao je u subotu da se tokom razgovora u Moskvi "razgovaralo o konkretnim planovima za naredne korake" ka okončanju rata i naveo da će u narednim nedeljama uslediti saopštenje.

Visoki savetnik Kremlja Jurij Ušakov opisao je razgovore kao "izuzetno otvorene" i rekao da je postojalo razumevanje potrebe da se reše "osnovni uzroci sukoba".

Moskva i Kijev dogovorili trodnevni prekid udara na prestonice

Moskva i Kijev obećali su da će se tri dana uzdržavati od napada na prestonice druge strane kako bi omogućili nesmetano putovanje pregovarača.

Zelenski je u nedelju rekao da su planovi da američki izaslanici avionom stignu u Moskvu poremećeni ruskim napadima na dva glavna kijevska aerodroma u petak uveče.

Ukrajinski vazdušni prostor zatvoren je otkako je Rusija pokrenula invaziju punog obima u februaru 2022. godine. Drugi strani zvaničnici koji su posećivali Ukrajinu uglavnom su putovali kopnenim putem, vozom iz susednih zemalja.

Kijev i okolna područja više od nedelju dana bili su izloženi svakodnevnim napadima dronovima, što predstavlja najdugotrajniji talas napada na ukrajinsku prestonicu poslednjih meseci.

Glavni grad sada ima predah od napada i vazdušnih uzbuna koje su postale svakodnevica, ali drugi delovi zemlje i dalje su na meti. Ukrajinske vlasti saopštile su u nedelju da je tokom prethodnog dana širom zemlje poginulo najmanje osam ljudi, dok je 69 povređeno.

Ukrajini ponestaju rakete za Patriot

Ukrajina se suočava sa kritičnom nestašicom američkih presretačkih raketa za sisteme Patriot, koje mogu da obaraju dolazeće pretnje. Mnogi od nedavnih ruskih napada izvedeni su novim modelima dronova na mlazni pogon, koji mogu da dostignu brzinu od oko 400 kilometara na sat, zbog čega ih je teško presresti.

Mnogi Ukrajinci strahuju da bi rat mogao da se protegne i na petu godinu i zabrinuti su zbog predstojeće zime. Ove nedelje savetnik Zelenskog za odbrambene tehnologije Serhij Beskrestnov rekao je za Gardijan da bi vlada trebalo da razmotri evakuaciju starijih ljudi iz Kijeva, jer je Putin naredio ruskoj vojsci da se "pripremi i izvede masovne napade" na ukrajinska energetska postrojenja.