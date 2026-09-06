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Ruski Telegram kanal "Nezigar", pozivajući se na "diplomatski izvor", tvrdi da je Kremlj nakon poslednjih razgovora sa američkim izaslanicima dodatno zaoštrio stav prema mogućim pregovorima o završetku rata u Ukrajini.

Tvrdnje tog kanala preneo je na platformi X bivši zamenik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova Anton Geraščenko, jedan od najpoznatijih ukrajinskih analitičara i komentatora rata na društvenim mrežama, uz napomenu da je reč o informacijama koje dolaze iz ruskih izvora i koje za sada nisu nezavisno potvrđene.

Prema tvrdnjama tog izvora, Moskva smatra da je "vreme isteklo" i da se situacija značajno promenila dok su se američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner bavili pitanjima Bliskog istoka.

"Vreme je isteklo, stav se zaoštrio, a situacija je sada potpuno drugačija. Rusija ulaže napore kako bi počela aktivno da napreduje duž fronta i tokom zime pojačala udare na ukrajinsku stratešku infrastrukturu", navodi se u objavi koju prenosi Geraščenko.

"Vitkof i Kušner vratili su se prekasno"

Ruski kanal tvrdi da u Kremlju računaju na pogoršanje položaja Ukrajine tokom zime i početkom 2027. godine i da Moskva zbog toga više ne vidi razlog za ustupke Kijevu.

"Ukrajina i Zapad zapravo će sami morati da zatraže pregovore sa Rusijom, u okolnostima katastrofe sa kojom će se Ukrajina suočiti početkom 2027. godine. S obzirom na ukrajinske udare na rusku infrastrukturu i pretnje zatvaranjem ruskog vazdušnog prostora, Rusija više ne smatra potrebnim da čini bilo kakve ustupke", tvrdi navodni diplomatski izvor.

1/23 Vidi galeriju Džared Kušner i Stiv Vitkof stigli su u Kijev kako bi razgovarali o okončanju rata u Ukrajini sa predsednikom Zelenskim. Foto: Ukrainian Presidential Press Off

"Dok su se Vitkof i Kušner bavili pitanjima Bliskog istoka, situacija u vezi sa Ukrajinom potpuno se promenila. Vitkof i Kušner vratili su se prekasno", navodi se.

Najradikalnija tvrdnja odnosi se na poruku koju bi američki izaslanici, prema tom ruskom kanalu, trebalo da prenesu ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom.

"Ako Moskva ima poruku za Zelenskog, onda je ona samo jedna: predaja", tvrdi izvor.

Tvrde da Putin više ne želi ustupke

"Nezigar" takođe navodi da se Putin vratio "punom paketu ruskih zahteva" i da trenutno ne prihvata mogućnost prekida vatre. Prema toj verziji događaja, ruski predsednik smatra da svi ustupci u mogućim pregovorima moraju da dođu sa ukrajinske strane.

Prema navodnom diplomatskom izvoru, Putin je poručio da je Zelenski postupio ispravno kada je jednostrano obustavio neprijateljstva tokom posete Kušnera i Vitkofa. Ruski predsednik to navodno vidi kao primer onoga što bi Kijev trebalo da učini i ubuduće, odnosno da svi ustupci moraju da dođu od Ukrajine.

Prema tvrdnjama koje prenosi Geraščenko, Moskva sada od Vašingtona očekuje konkretne poteze, pre svega ukidanje ili ublažavanje sankcija Rusiji.

Rusija bi navodno bila spremna da razmotri i trilateralni sastanak Donalda Trampa, Si Đinpinga i Vladimira Putina, odnosno bilateralni susret Trampa i Putina na marginama samita G20, ali samo ako inicijativa dođe iz Vašingtona.