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Američka Carinska i granična služba otkrila je već stoti podzemni tunel koji meksički narko-karteli koriste za krijumčarenje na 16 kilometara dugom delu granice između San Dijega u Kaliforniji i Tihuane u meksičkoj saveznoj državi Donja Kalifornija. O tome izveštava list El Universal.

Prema podacima američkih vlasti, složena mreža podzemnih prolaza predmet je borbe između kartela Sinaloa, kartela Halisko Nova generacija i ostataka kartela braće Areljano Feliks. Visokotehnološki tuneli vode do industrijskih zona San Dijega i opremljeni su ventilacionim sistemima, električnom energijom i šinama.

Kriminalci ove prolaze koriste isključivo za transport droge ka severu, dok se u suprotnom smeru krijumčare oružje i gotovina. Izgradnja tunela poverava se osobama zavisnim od droge, koje, prema podacima obaveštajnih službi, bivaju ubijene nakon završetka radova.

Za krijumčarenje ljudi karteli koriste uže i primitivnije prolaze. Granične službe navode da kriminalne grupe naplaćuju i do 20.000 dolara za prebacivanje preko granice osoba "visoke vrednosti".

Američke vlasti morale su, osim toga, da blokiraju kanalizacioni sistem Tihuane pomoću dva podzemna zida na američkoj strani kako bi sprečile pokušaje ilegalnog prelaska granice kroz te kanale.

Šef graničnog sektora San Dijega Patrik Digan izjavio je za list da je saradnja sa meksičkim vlastima poboljšana i da se redovno sprovode "paralelne" operacije sa obe strane granice.

Ovaj deo granice trenutno obezbeđuje 2.200 agenata, a uskoro se očekuje dolazak još 500 pripadnika službe.