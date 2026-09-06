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Dva vojna zvaničnika snaga koje podržava Saudijska Arabija saopštila su da su poginula 84 vojnika, dok je ubijeno 57 pobunjenika Huta.

U sukobima između jemenskih provladinih snaga i proiranskih Huta na jugozapadu Jemena poginulo je više od 140 ljudi od subote u podne do nedelje ujutru, saopštili su AFP-u izvori iz oba tabora.

Dva vojna zvaničnika snaga koje podržava Saudijska Arabija navela su da su u njihovim redovima poginula 84 vojnika, uglavnom u raketnim napadima, dok je u istom periodu ubijeno 57 pobunjenika Huta, prema navodima četiri izvora iz redova Huta.

Regionalni sukob pokrenut američko-izraelskom ofanzivom na Iran

Jemen je u julu ponovo utonuo u rat, postavši poslednja zemlja koja je uvučena u regionalni sukob pokrenut američko-izraelskom ofanzivom na Iran krajem februara.

U napadima koji se pripisuju Rijadu tada je gađan aerodrom u Sani, koji je pod kontrolom Huta, nakon što je Iran tamo poslao avion sa delegacijom pobunjenika bez traženja odobrenja Saudijske Arabije, koja kontroliše jemenski vazdušni prostor.

Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Huti su potom proglasili pomorsku blokadu Saudijske Arabije i počeli da gađaju njene brodove i infrastrukturu na saudijskoj teritoriji, uključujući jednu rafineriju.

(Kurir.rs/LeFigaro)

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