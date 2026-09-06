MASAKR U RATNOJ ZONI, VIŠE OD 140 MRTVIH U JEDNOJ NOĆI! Raketni udari sravnili položaje: Oglasili se VOJNI ZVANIČNICI
- U sukobima provladinih snaga i Huta na jugozapadu Jemena poginulo je više od 140 ljudi za manje od 24 sata.
- Saudijski saveznici navode da je stradalo 84 njihovih vojnika, uglavnom u raketnim napadima, dok Huti tvrde da su ubili 57 svojih boraca.
- Jemen je ponovo uvučen u regionalni sukob, uz napade na aerodrom u Sani i saudijske ciljeve.
Dva vojna zvaničnika snaga koje podržava Saudijska Arabija saopštila su da su poginula 84 vojnika, dok je ubijeno 57 pobunjenika Huta.
U sukobima između jemenskih provladinih snaga i proiranskih Huta na jugozapadu Jemena poginulo je više od 140 ljudi od subote u podne do nedelje ujutru, saopštili su AFP-u izvori iz oba tabora.
Dva vojna zvaničnika snaga koje podržava Saudijska Arabija navela su da su u njihovim redovima poginula 84 vojnika, uglavnom u raketnim napadima, dok je u istom periodu ubijeno 57 pobunjenika Huta, prema navodima četiri izvora iz redova Huta.
Regionalni sukob pokrenut američko-izraelskom ofanzivom na Iran
Jemen je u julu ponovo utonuo u rat, postavši poslednja zemlja koja je uvučena u regionalni sukob pokrenut američko-izraelskom ofanzivom na Iran krajem februara.
U napadima koji se pripisuju Rijadu tada je gađan aerodrom u Sani, koji je pod kontrolom Huta, nakon što je Iran tamo poslao avion sa delegacijom pobunjenika bez traženja odobrenja Saudijske Arabije, koja kontroliše jemenski vazdušni prostor.
Huti su potom proglasili pomorsku blokadu Saudijske Arabije i počeli da gađaju njene brodove i infrastrukturu na saudijskoj teritoriji, uključujući jednu rafineriju.
(Kurir.rs/LeFigaro)