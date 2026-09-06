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Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je u nedelju da optužbe Zapada da je Moskva umešana u incident sa dronovima na aerodromu u nemačkom Lajpcigu predstavljaju, "u suštini, početak pravog rata", prenela je ruska državna novinska agencija TASS.

"Sve te Mercove izjave o tome da Nemačka ponovo postane vodeća vojna sila u Evropi sada se sprovode u delo. On nam, zapravo, objavljuje rat", rekao je Lavrov, misleći na nemačkog kancelara Fridriha Merca.

Nemačka vlada saopštila je 1. septembra da je zaključila da je Rusija odgovorna za pokušaj napada dronom na aerodrom Lajpcig/Hale prošlog meseca i kao odgovor naredila niz mera, uključujući zatvaranje jednog konzulata i ruskog kulturnog centra u Berlinu.

1/4 Vidi galeriju Ruska vojska ušla u Dnjepropetrovsku oblast Ukrajine. Vode se borbe u dva sela Zaporoške i Novoheorhijivka. Foto: Printscreen/X