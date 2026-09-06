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Dvojica izraelskih ministara iznela su ove nedelje predloge za masovno iseljavanje Palestinaca iz Pojasa Gaze, ponovo pokrenuvši ideju koju su desničarski političari više puta iznosili tokom protekle tri godine, dok pokušavaju da mobilišu pristalice uoči izbora.

Pozivi dvojice političkih saveznika premijera Benjamina Netanjahua ponovo su probudili strah među Palestincima da Izrael na kraju namerava da ih prisilno protera iz Gaze, uprkos diplomatskim naporima predvođenim Sjedinjenim Američkim Državama da se tamošnji sukob okonča.

Krajnje desničarski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvir predstavio je u četvrtak uveče, na konferenciji za novinare, sedmogodišnji plan za iseljavanje stanovništva Gaze putem "dobrovoljne emigracije". Rekao je da će tražiti osnivanje "ministarstva zaduženog za emigraciju" u sledećoj vladi.

Foto: ATEF SAFADI/EPA

"Umesto iluzija o miru sada, potrebne su nam akcije za emigraciju sada", rekao je on. "Umesto da kopaju tunele, vreme je da pakuju kofere", dodao je, misleći na tunele koje je Hamas iskopao ispod Gaze pre rata.

Ben-Gvirova stranka Jevrejska snaga saopštila je u četvrtak da se Turska, Etiopija i Demokratska Republika Kongo razmatraju kao potencijalne destinacije.

Ismail al-Tavabta, direktor medijske kancelarije vlade Hamasa, rekao je: "Palestinski narod je duboko ukorenjen u svojoj zemlji i neće biti zastrašen takvim pretnjama."

Opšti izbori u Izraelu trebalo bi da budu održani 27. oktobra. Biće to prvi izbori od napada Hamasa i njegovih saveznika na Izrael 7. oktobra 2023. godine, koji su pokrenuli izraelsku vojnu kampanju koja je razorila Gazu, gde živi više od dva miliona ljudi.

Prekid vatre iz oktobra 2025. godine, postignut uz podršku SAD, zaustavio je borbe velikih razmera, ali nije doveo do kraja izraelskih napada niti do napretka u izradi plana za trajni mir.

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Strah od nove "Nakbe"

Ben-Gvirove izjave usledile su nakon komentara ministra odbrane Izraela Izraela Kaca, člana Netanjahuove stranke Likud, koji je u sredu rekao da "na kraju nema pravog rešenja za Gazu bez ove migracije".

"Potpuno smo spremni da ih iselimo ako to postane moguće, morem, vazduhom, na svaki mogući način. Egipat nije spreman, tako da neće ići preko njih", rekao je on tokom onlajn konferencije koju je organizovao izraelski list Jediot Ahronot.

Netanjahuov kabinet nije odmah odgovorio na zahtev za komentar.

Ankete pokazuju da bi Netanjahu, koji predvodi najdesniju koaliciju u istoriji Izraela, mogao da izgubi vlast sledećeg meseca. Njegov kredibilitet kada je reč o bezbednosti i dalje je poljuljan zbog napada iz 2023. godine, mada analitičari upozoravaju da ga ne treba otpisivati.

Izraelsko Ministarstvo odbrane je 2025. godine osnovalo kancelariju zaduženu za nadgledanje "dobrovoljne emigracije" iz Gaze, nakon izjava američkog predsednika Donalda Trampa da bi stanovnici Gaze mogli trajno da budu raseljeni.

Tramp je kasnije odustao od te ideje, koja je naišla na snažno protivljenje arapskih država i bila široko odbačena na međunarodnom nivou. Izrael je, prema izveštajima, kontaktirao nekoliko afričkih zemalja kao moguće destinacije za preseljenje Palestinaca.

1/17 Vidi galeriju Izraelska vojska i Hezbolah Foto: Majdi Mohammed/AP, ATEF SAFADI/EPA

Netanjahu je rekao da podržava ono što njegova vlada opisuje kao "dobrovoljnu emigraciju" iz Gaze, ali je ocenio da su ciljevi krajnje desnih ministara o ponovnom uspostavljanju jevrejskih naselja na toj teritoriji nerealni. Izraelski zvaničnici negirali su da nameravaju da stanovništvo Gaze isele silom.

Pozivi na preseljenje stanovnika Gaze izazvali su među Palestincima strah od nove "Nakbe" ("katastrofe"), naziva koji se koristi za raseljavanje stotina hiljada Palestinaca koji su pobegli ili bili proterani iz svojih domova tokom i nakon rata 1948. godine, koji je pratio osnivanje države Izrael.

Pojas Gaze ima centralno mesto u palestinskim težnjama za uspostavljanje države na teritorijama koje je Izrael zauzeo u Bliskoistočnom ratu 1967. godine.

Ben-Gvir: Eliminisati 30 do 40 ljudi svake noći

Itamar Ben-Gvir izazvao je buru izjavom da bi u Gazi trebalo "eliminisati 30 do 40 ljudi svake noći" i založio se za iseljavanje Palestinaca.

Ekstremno desničarski izraelski poslanik iz koalicije premijera Benjamina Netanjahua javno je zagovarao ubijanje "30 do 40" ljudi u Gazi svake noći, a njegove izjave, koje su objavljene u nedelju, ubrzo su preneli palestinski mediji.

1/9 Vidi galeriju Izraelski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben Gvir sa privedenim aktivistima Globalne sumud flotile za Pojas Gaze Foto: Printscreen X

Ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvir izneo je ove stavove tokom razgovora sa Romom Braslavskim, bivšim taocem koji je bio zatočen u Gazi, u Braslavskijevom podkastu. Njih dvojica razgovarali su o oporavku Izraela od napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, kada je Ben-Gvir kritikovao nedavno smanjenje intenziteta izraelskih udara na Gazu.

"Nije tajna da se ne slažem sa premijerom", rekao je. "Mislim da bi u Gazi trebalo sprovoditi ciljana ubistva, eliminisati 30 do 40 ljudi svake noći. Ne samo one koji predstavljaju neposrednu pretnju, tamo ima ljudi koji nisu dostojni života. Ne bi trebalo da žive. Oni čak nisu ni ljudi."

Optužbe za genocid

U napadima predvođenim Hamasom 2023. godine ubijeno je 1.200 ljudi u Izraelu, dok je još 251 osoba uzeta za taoca, prema izraelskim podacima.

Više od 73.000 Palestinaca ubijeno je tokom izraelske vojne kampanje, prema podacima zdravstvenih vlasti u Gazi.

Istraga Ujedinjenih nacija zaključila je da je Izrael počinio genocid u Gazi, uz obrazloženje da su ubistva, opsada i razaranje sprovođeni sa namerom da se uništi palestinski život u toj enklavi.

Izrael, protiv kojeg se pred Međunarodnim sudom pravde vodi postupak zbog optužbi za genocid, odbacuje te optužbe kao politički motivisane i tvrdi da je meta njegove vojne kampanje Hamas, a ne civilno stanovništvo Gaze.

Ben-Gvir je ove nedelje objavio video-snimak napravljen pomoću veštačke inteligencije, na kojem su prikazane desetine palestinskih zatvorenika na pokretnoj traci kako ulaze u zatvorski objekat. Sa druge strane izlaze izgladneli, potreseni i u suzama.

Ben-Gvir je kasnije obrisao snimak, nakon što je na platformi X prikupio milione pregleda. Njegov kabinet nije odmah odgovorio na zahtev za komentar.

U prepunom kampu za raseljene u gradu Gazi, pojedini Palestinci rekli su da veruju da su najnoviji izraelski pozivi deo predizborne kampanje.

Takođe su poručili da je Gaza njihova zemlja i da je nikada neće napustiti.