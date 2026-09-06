Slušaj vest

Izborni rezultat sam po sebi neće odrediti ko će voditi Saksoniju-Anhalt. Prava borba za mesto premijera počinje tek nakon zatvaranja birališta, kada stranke budu pokušale da pronađu partnere i obezbede većinu u pokrajinskom parlamentu.

Politički analitičar Karl-Rudolf Korte ukazuje da tamošnji ustavni sistem ne podrazumeva da jedna stranka automatski dobije mandat za sastavljanje vlade. Zbog toga će presudna biti sposobnost stranaka da kroz pregovore okupe dovoljnu podršku.

Korte ocenjuje da će na čelo pokrajine doći političar koji se najbolje snađe u postizbornom pregovaranju, slikovito navodeći da će budući premijer morati da bude "svetski prvak" u takvim razgovorima.

To znači da je put do vlasti, barem formalno, otvoren i AfD-u i njegovim političkim rivalima. Presudno će biti ko može da okupi parlamentarnu većinu.

1/19 Vidi galeriju Alis Vajdel, kopredsednica Alternative za Nemačku (AfD) Foto: CLEMENS BILAN/EPA, FILIP SINGER/EPA

Šta su pokazale izlazne ankete

Prva prognoza ARD-a, koju je Infratest dimap objavio odmah po zatvaranju birališta u 18 časova, pokazala je ubedljivu pobedu AfD-a sa 44,5 odsto glasova. CDU je završio daleko iza sa svega 18,5 odsto.

Za AfD bi to bio istorijski rezultat. Stranka je na prethodnim izborima 2021. osvojila 20,8 odsto, što znači da je za pet godina više nego udvostručila podršku. CDU je, nasuprot tome, 2021. imao 37,1 odsto, pa bi sada ostvario svoj najlošiji rezultat na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhalt.

Prognoza je napravljena na osnovu oko 20.000 razgovora sa biračima na 180 biračkih mesta. ARD upozorava da konačne brojke mogu da odstupaju, između ostalog zbog izlaznosti i glasova pristiglih poštom.