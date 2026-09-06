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Najmanje pet osoba je poginulo, a nekoliko je povređeno nakon što se urušila petospratna zgrada za smeštaj studenata u Nju Delhiju, saopštili su zvaničnici.

Iz urušene zgrade dosad je spaseno pet osoba.

Zgrada se urušila blizu južnog kampusa Univerziteta u Nju Delhiju, koji ima uske prenatrpane ulice duž kojih se nalaze studentski domovi, smeštaj za postdiplomske studente i restorani.

Meštani su rekli da je zgrada, poznata kao "Hostel Daze", stara skoro 50 godina i da su u njenom podrumu bili u toku građevinski radovi kada se urušila.

1/4 Vidi galeriju Urušila se zgrada studentskog doma u Nju Delhiju Foto: Sajjad HUSSAIN / AFP / Profimedia

U toku je akcija spasavanja da se dođe do što više studenata i do radnika, za koje se pretpostavlja da se nalaze pod ruševinama.

Zgrada se nalazila u naselju Satja Niketan, gusto naseljenom delu grada poznatom po privatnim smeštajima za studente, u blizini kampusa Univerziteta u Delhiju. U objektu se nalazio i studentski dom za mladiće.

Vatrogasni zvaničnik Abhilash Malik rekao je da se veruje da je između 30 i 40 osoba ostalo pod ruševinama. Pojedini ljudi su spaseni, dok su zarobljeni uspeli da telefonom pozovu pomoć. Spasilačke ekipe su, kako je navedeno, ostale u kontaktu sa njima, prenosi AP.

Policija, vatrogasci i pripadnici indijske službe za vanredne situacije pretražuju ruševine, dok bageri uklanjaju građevinski materijal kako bi spasilačke ekipe što pre došle do zarobljenih.

Najmanje dve osobe prevezene su u bolnicu u kritičnom stanju.

Zasad nije poznato šta je uzrokovalo urušavanje zgrade.

Urušavanja objekata predstavljaju čest problem u pojedinim delovima Indije tokom sezone monsuna, koja traje od juna do septembra.

Obilne i dugotrajne padavine mogu dodatno oslabiti stare i dotrajale konstrukcije.