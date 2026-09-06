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Generalna sekretarka CDU-a Franciska Hoperman poručila je nakon objavljivanja prvih izbornih prognoza u Saksoniji-Anhalt da njena stranka neće sarađivati sa ekstremistima.

"CDU ne sarađuje sa ekstremistima, a pre svega ne sa desničarskim ekstremistima", rekla je Hoperman u razgovoru za nemačku televiziju.

Istovremeno, kandidat CDU-a za premijera Saksonije-Anhalt Sven Šulce čestitao je AfD-u na projektovanoj pobedi na pokrajinskim izborima.

Na prve prognoze reagovao je i SPD. Kopredsednica stranke Berbel Bas izjavila je za ARD da su nakon rezultata izbora "mnogi ljudi uplašeni".

Drugi kopredsednik SPD-a Lars Klingbajl ocenio je za ZDF da rezultat izbora predstavlja jasnu poruku političarima u Berlinu.

Prema njegovim rečima, izbori pružaju saveznoj vladi priliku da preispita svoju dosadašnju politiku.

"I budite sigurni, upravo ćemo to i učiniti", poručio je Klingbajl.

Udarac i za vladajuću koaliciju u Berlinu

Rezultat u Saksoniji-Anhalt predstavlja ozbiljno upozorenje i za saveznu vladu u Berlinu. CDU kancelara Fridriha Merca i Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD) trenutno zajedno vladaju zemljom, uz bavarski CSU. SPD je mlađi partner u koaliciji, dok je njegov lider Lars Klingbajl vicekancelar i ministar finansija.

Iako su CDU i SPD dugogodišnji politički rivali i pripadaju različitim delovima političkog spektra, trenutno ih povezuje zajednička vlast na saveznom nivou. Koaliciju su poslednjih meseci pratili sporovi oko ekonomskih i socijalnih reformi, dok istovremeno raste podrška AfD-u.

Zbog toga se rezultat u Saksoniji-Anhalt tumači i kao poruka Berlinu. Klingbajl je nakon izbora rekao da savezna vlada mora da razmisli o svojoj politici, dok je kandidat AfD-a Ulrih Zigmund poručio da su birači poslali signal da "ovako više ne može" i direktno kritikovao Merca.

1/5 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc na samitu G7 u Francuskoj Foto: Mandel Ngan/Pool AFP

Hrišćanske demokrate pred najvećim izazovom

Na čelu Nemačke trenutno se nalaze demohrišćani kancelara Fridriha Merca. Njegova Hrišćansko-demokratska unija (CDU), zajedno sa bavarskom sestrinskom Hrišćansko-socijalnom unijom (CSU), predstavlja vodeću snagu savezne vlade, dok je Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD) njihov koalicioni partner.

Merc je kancelar, dok je kopredsednik SPD-a Lars Klingbajl vicekancelar i ministar finansija. Reč je, dakle, o širokoj koaliciji tradicionalnog desnog i levog centra koja trenutno upravlja najvećom evropskom ekonomijom.

Upravo zato rezultat izbora u Saksoniji-Anhalt ima mnogo veći značaj od obične borbe za vlast u jednoj saveznoj pokrajini. CDU, koji je ovom pokrajinom upravljao još od 2002. godine, sada je pretrpeo težak poraz od AfD-a, koji je više nego udvostručio podršku u odnosu na prethodne izbore.

Izbori tako predstavljaju svojevrsnu prekretnicu za nemačku politiku i test pravca u kojem će se društvo kretati narednih godina: da li će tradicionalne stranke predvođene demohrišćanima uspeti da zadrže vodeću ulogu ili će se nastaviti snažan uspon AfD-a, čiji je ogranak u Saksoniji-Anhalt tamošnja služba za zaštitu ustava klasifikovala kao potvrđeno desničarsko-ekstremistički.