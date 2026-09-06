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U severnom delu Atlantskog okeana, južno od Grenlanda i Islanda, ogromna površina vode ponaša se veoma neobično. Dok se ostatak okeana zagreva, ovaj deo postaje sve hladniji. Nova studija tvrdi da je pronašla odgovor na ovu misteriju, a rezultati predstavljaju zabrinjavajući znak da se svet približava jednoj od najopasnijih klimatskih prelomnih tačaka.

Ovaj deo okeana, poznat kao "hladna mrlja" ili "rupa u zagrevanju", ohladio se za skoro jedan stepen Celzijusa od 1900. godine.

Naučnici već dugo raspravljaju o tome šta izaziva ovu anomaliju. Jedna mogućnost je da okean gubi toplotu sa površine zbog promena vetrova i oblaka, dok druga teorija kaže da je hlađenje posledica slabljenja ključnog sistema okeanskih struja koje prenose toplotu.

Novo istraživanje zaključuje da je u pitanju upravo drugi scenario, a rezultati ukazuju na zabrinjavajuću budućnost.

Ogromna "pokretna traka" u Atlantiku slabi

Atlantska meridionalna cirkulacija, poznata kao AMOC, funkcioniše poput ogromne okeanske pokretne trake. Ona prenosi toplu vodu iz tropskih oblasti prema severnoj hemisferi, gde se voda hladi, tone i zatim ponovo teče prema jugu.

Brojna istraživanja ukazuju na to da ovaj sistem slabi dok globalno zagrevanje izazvano ljudskim aktivnostima dovodi do topljenja leda i priliva velikih količina slatke vode u okean. Time se narušava osetljiva ravnoteža temperature i saliniteta od koje zavisi funkcionisanje AMOC-a.

Pojedini naučnici upozoravaju da se AMOC približava prelomnoj tački, potencijalno već tokom ovog veka, nakon koje bi njegov budući kolaps mogao da postane neizbežan.

Prestanak funkcionisanja AMOC-a imao bi katastrofalne posledice širom sveta. Mogao bi da ubrza rast nivoa mora duž istočne obale Sjedinjenih Američkih Država, izazove drastično zahlađenje evropskih zima i promeni monsunske obrasce u Africi, što bi moglo da dovede do dugotrajnih suša.

Neki naučnici već dugo smatraju da je "hladna mrlja" svojevrstan otisak promena AMOC-a, jer se upravo u taj deo Atlantika preko ovog sistema prenosi veliki deo toplote.

Foto: Handout / AFP / Profimedia

Kako bi bolje utvrdili šta se događa u ovom delu okeana, autori nove studije kombinovali su podatke o temperaturi okeana prikupljene instrumentima i satelitima sa klimatskim modelima.

Otkrili su da se hlađenje ne događa samo na površini "hladne mrlje", već i duboko u okeanu, gde atmosferski faktori poput vetrova i oblaka imaju znatno slabiji uticaj.

Rezultati, prema autorima istraživanja, ukazuju upravo na AMOC.

"Promena u prenosu toplote kroz okean" izaziva hlađenje ove zone, rekao je Stefan Ramštorf, jedan od autora studije i profesor fizike okeana na Univerzitetu u Potsdamu u Nemačkoj.

On je dodao da postoje i brojni drugi dokazi o slabljenju AMOC-a koji ne zavise od postojanja "hladne mrlje". Pojedina istraživanja ukazuju na to da je ovaj sistem trenutno najslabiji u poslednjih približno 1.000 godina.

Naučnici upozoravaju da još postoje neizvesnosti

Prethodna istraživanja pokazala su da je "hladnu mrlju" moguće izazvati i samo promenama atmosferskih uslova, rekao je Rene van Vesten, istraživač mora i atmosfere sa Univerziteta u Utrehtu, koji nije učestvovao u novoj studiji.

Međutim, činjenica da su autori novog istraživanja dobili slične rezultate koristeći različite skupove podataka "povećava pouzdanost zaključaka", rekao je on.

Dejvid Tornali, profesor okeanskih i klimatskih nauka na Univerzitetskom koledžu u Londonu, koji takođe nije učestvovao u istraživanju, rekao je da studija dodatno potkrepljuje dokaze o vezi između "hladne mrlje" i slabljenja AMOC-a.

Ipak, upozorio je da je količina stvarnih podataka iz okeana ograničena, zbog čega dostupne skupove podataka treba posmatrati kao "dobre približne procene, a ne savršene prikaze stvarnosti".

Neizvesnosti i dalje postoje, rekao je za CNN.

"Ne mislim da će ova studija biti poslednja reč o ovom pitanju", poručio je Tornali.

Džonatan Bejker, viši klimatski naučnik britanske Meteorološke službe, složio se sa tom ocenom.