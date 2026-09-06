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Američka delegacija saopštila je da je tokom posete Moskvi postigla značajan napredak u mirovnim pregovorima i izrazila nadu da će uskoro biti najavljen trilateralni sastanak.

Predstavnici američkog predsednika Stiv Vitkof i Džared Kušner izjavili su to novinarima u Kijevu u nedelju, prenosi dopisnik Ukrinforma.

"Mislim da smo postigli veliki napredak u Moskvi. Čuli smo nove ideje. Čuli ste predsednika Zelenskog kako govori o trilateralnom sastanku, za koji se nadamo da će uskoro biti najavljen. Bilo je i mnogo drugih važnih i smislenih ideja o kojima smo razgovarali u Moskvi i koje smo doneli ovde u Kijev. Smatramo da je saradnja od ključnog značaja", rekao je Vitkof.

Foto: Handout / AFP / Profimedia

Kušner je rekao da je delegacija sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom razgovarala o brojnim idejama, uključujući i predloge koji do sada nisu dali rezultate. Razgovori su bili usmereni na ono što bi Rusija, Ukrajina i međunarodna zajednica mogle da dobiju potencijalnim mirovnim sporazumom, rekao je on.

Kušner je razgovor sa Putinom opisao kao produktivan dijalog tokom kojeg su obe strane postavile brojna pitanja i na njih odgovarale.

Kako je ranije objavljeno, Vitkof i Kušner stigli su u Kijev 6. septembra.