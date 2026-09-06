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Teretni avion Boing 767, za koji se pretpostavlja da pripada Amazonu, izleteo je sa piste prilikom sletanja na Međunarodni aerodrom u Majamiju. Snimci sa mesta nesreće prikazuju gust dim, a prema prvim informacijama avion je izleteo na put izvan područja aerodroma.

Američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) potvrdila je za CNN da je avion izleteo sa piste nakon sletanja na Međunarodni aerodrom u Majamiju oko 14 časova po lokalnom vremenu.

FAA je navela da je teretni Boing 767-300 leteo iz San Huana u Portoriku.

Komunikacija sa kontrolnim tornjem

Na audio-snimku koji je objavio portal ATC.com čuje se kako zemaljska služba obaveštava kontrolni toranj o incidentu.

"Čini se da imamo avion koji je izleteo sa piste 30", navodi se u poruci.