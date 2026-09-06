Slušaj vest

Fil Elvud bio je politički PR guru za neke od najbrutalnijih diktatorskih i autoritarnih režima u modernoj istoriji, koji je u tišini radio na njihovim interesima u Vašingtonu i obezbeđivao da ih svet u vidi u najboljem mogućem svetlu.

Naime, prema pisanju "Si-En-En"-a, posao Fila Elvuda bio je da učini da najgori ljudi u svetu izgledaju dobro. On je svoj posao radio dok su neki od njegovih klijenata sponzorisali terorizam u inostranstvu i ubijali sopstvene građane.

Kako piše medij, Elvud je pomogao da se:

Umanji loš publicitet za režim Moamera el Gadafija koji je bio odgovoran za hiljade smrti;

Ublaži bes zbog oslobađanja libijskog teroriste osuđenog za bombaški napad na let Pan Am 103, koji je eksplodirao iznad Lokerbija u Škotskoj;

Radio je za sirijsku porodicu Asad dok je vodila nasilnu kampanju protiv prodemokratskih demonstranata.

- Činio sam zlo… Definitivno mislim da sam pomogao da svet postane opasnije mesto - rekao je on u intervjuu za "Si-En-En".

Fil Elvud Foto: Printscreen YouTube

A većina sveta nikad nije ni čula za njega – godinama je operisao iz senke. Elvud je rekao da je znao da je ono što radi pogrešno, ali da je to svejedno radio – sve dok mu nije FBI pokucao na vrata jednog jutra 2018. godine.

- Neki od mojih klijenata su prosto bili zli. Apsolutno sam znao da je to što radim pogrešno. I privlačnost toga je bila prilično neverovatna – rekao je on.

Režimi koji su zapošljavali Elvuda doveli su do decenije nasilja i nestabilnosti na Bliskom istoku, čiji se naknadni potresi i danas osećaju, navodi "Si-En-En".

Fil Elvud Foto: Printscreen YouTube

Ko je Fil Elvud?

Sin je episkopalnog sveštenika i majke koja je radila za neprofitne organizacije, uključujući Metropoliten muzej umetnosti u Njujorku.

- Išao sam u crkvu svake nedelje i slušao oca kako propoveda - rekao je on, dodajući da je tu naučio koliko je moćna dobra priča.

Kasnije se priključio firmi "Braun Lojd Džejms", specijalizovanoj za međunarodne odnose s javnošću, gde se registrovao kao strani agent za autoritarne režime poput Libije i Sirije.

Jedan od njegovih poslova bio je da nekoliko dana prati Gadafijevog sina Mutasima na putu u Las Vegas u septembru 2009. godine i da pazi da on ne završi na naslovnim stranama medija. Elvud je rekao da je Mutasim imao osobine poput zlikovca iz filmova o Džejmsu Bond. Bilo je trenutaka kad se plašio za svoj život.

- Za svo vreme koje sam proveo sa njim, nisam video trunku dobrote. On je oštra, brutalna osoba - rekao je Elvud.

Do tada je već mesecima radio za Gadafije i uživao njihovo poverenje. Nekoliko nedelja ranije, ubedio je jednog kongresmena da zatraži od administracije Baraka Obame da prestane sa napadima na Libiju, usred talasa ogorčenja zbog prevremenog oslobađanja libijskog obaveštajca osuđenog za bombaški napad iznad Lokerbija 1988. godine.

U napadu je poginulo svih 259 ljudi u avionu i još 11 na zemlji. Ali, Abdelbaset Ali Mohamed al Megrahi — jedina osoba osuđena u vezi sa tim napadom — dve decenije kasnije pušten je iz zatvora odlukom škotskih vlasti jer je bolovao od terminalnog raka prostate. Po povratku u Libiju dočekan je kao heroj, a Elvudov zadatak bio je da ublaži ogorčenje koje je taj potez izazvao u SAD.

Muamer El Gadafi Foto: Christophe SIMON / AFP / Profimedia

Elvud je odmah prionuo na posao i ubedio kongresmena da je Americi potrebna podrška Libije u "ratu protiv terorizma", a zatim je "Politiku" prosledio informacije o stavu tog zakonodavca.

A onda je došlo do puta u Las Vegas. Prema Elvudu, Mutasim se ponašao kao da mu sve pripada.

- Bilo je trenutaka kada je vrištao za stolom za rulet… Nisam ga video da se smeje sem kad je mislio da će nekog da udari - rekao je Elvud.

U Las Vegasu je čuvao sina diktatora, smirivao ga, rešavao probleme i čak platio osoblju "Belađija" da ga ostave na miru. Više puta je odlazio u Gadafijev apartmanski blok po novac, a jednom je pronašao kofer pun dolara i sa pištoljem.

- Većinu vremena sam se plašio. Nije bilo bezbedno biti tamo - rekao je on.

Posao u Kataru

Naredne godine dobio je zadatak da pomogne Kataru da dobije organizaciju Svetskog prvenstva u fudbalu 2022. godine. Katar je tada imao malo fudbalske tradicije, nedovoljno infrastrukture i nepodnošljive letnje temperature, a rival za organizaciju mu je bila Amerika.

Smišljajući kako da oslabi američku kandidaturu, Elvud se predstavio kao zastupnik fantomske organizacije "Koalicija za zdravu decu" i napravio predlog rezolucije kojom bi se od SAD tražilo da odustanu od organizovanja velikih sportskih događaja dok ne ulože više u fizičko vaspitanje dece. Ubedio je jednu kongresmenku da podrži inicijativu, a zatim njen predlog prosledio novinaru "Politika". Tekst je objavljen pod naslovom "Svetsko prvenstvo protiv časa fizičkog?"

Dva dana kasnije, FIFA je dodelila Kataru organizaciju Svetskog prvenstva 2022. godine.

"Pustinjska ruža"

Jedan od njegovih najkraćih, ali najzvučnijih PR uspeha dogodio se 2011. godine, kad je pomogao da supruga sirijskog predsednika Bašara al Asada, Asma al Asad dobije laskavi profil u "Vogu", svega nekoliko dana pre izbijanja građanskog rata u Siriji. Ona je u članku opisana kao "pustinjska ruža", a Sirija kao "mesto bez bombardovanja, nemira ili otmica".

"Vog" je kasnije povukao tekst sa svog sajta, dok su Asadovi 2024. pobegli u Rusiju.

Dve godine nakon posla u Kataru, Elvud je ubedio je Antigvu da uđe u trgovinski spor sa SAD zbog pitanja vezanog za kockanje.

- Ne znam da li je bilo šta što sam uradio bilo protiv interesa Amerike - kaže on.

FBI na vratima

Međutim, FBI je pokucao na njegova vrata i pozvao ga na razgovor zbog veze sa izraelskom privatnom obaveštajnom "Saj grupom", koja je bila predmet u okviru istrage Roberta Milera o navodnom ruskom uplitanju u američke predsedničke izbore 2016. Elvud je dobio sudski poziv, ali protiv njega na kraju nije preduzeta dalja akcija.

Ipak, postao je izolovan u Vašingtonu, gde se šuškalo o njegovim klijentima, dok ga je jedan novinar na nekom skupu nazvao "čudovištem", navodi "Si-En-En".

Njegova karijera i privatni život su počeli da se raspadaju. Postao je zavisan od opioida koji su mu bili prepisani nakon operacije kuka, a kasnije je shvatio da pije iz istog razloga zbog kojeg je nekada radio za diktatore i skakao padobranom.

- Jurio sam za uzbuđenjem - priznao je on.

"Mislim da sam drugačija osoba"

Odlučio je da se prijavi na rehabilitaciju, a ovog septembra obeležiće dve godine kako je trezan. U međuvremenu je 2024. objavio svoje memoare "Svi najgori ljudi: Kako sam pravio vesti za diktatore, tajkune i političare".

Elvud danas tvrdi da se promenio. On sada ima 47 godina i radi za "bolje ljude", uključujući porodicu bivšeg američkog marinca i njegovog prijatelja Ostina Tajsa, koji je nestao u Siriji 2012. a za kojeg SAD veruju da su ga oteli Elvudovi stari klijenti – Asadovi.

- Debra Tajs (Ostinova majka) uvek kaže da ne možeš popraviti juče. Možeš da popraviš samo sutra... Mislim da sam drugačija osoba - rekao je Elvud "Si-En-En"-u.