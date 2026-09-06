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Preživeli Holokausta ocenili su da projektovana izborna pobeda AfD-a prevazilazi njihove "najgore noćne more".

"U danima poput ovog teško mi je da više prepoznam svoju domovinu", rekla je Šarlot Knobloh (93), predsednica Jevrejske zajednice Minhena i Gornje Bavarske.

"Da desničarski ekstremisti ponovo mogu na ovakav način da pobeđuju na izborima u Nemačkoj, to nisam mogla da zamislim ni u najgorim noćnim morama", rekla je ona za nemački Tagesschau.

"Temelji demokratije u našoj zemlji više ne funkcionišu i reći ću sasvim otvoreno: to me plaši."

Sličnu poruku uputila je i Eva Umlauf, koja je preživela Aušvic, u izjavi za javni servis MDR u Saksoniji-Anhalt.

Predsednica Međunarodnog komiteta Aušvic poručila je: "Da će jedna krajnje desničarska stranka ponovo postati najjača politička snaga u parlamentu jedne nemačke savezne pokrajine, nešto je za šta mi, kao preživeli Holokausta, nikada nismo mislili da je moguće."