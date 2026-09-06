POTRESNO UPOZORENJE PREŽIVELIH HOLOKAUSTA! Bivši logoraši se oglasili nakon pobede AfD-a na izborima u nemačkoj pokrajini
- Preživeli Holokausta poručili su da ih projektovana pobeda AfD-a u Saksoniji-Anhalt plaši i prevazilazi njihove najgore noćne more.
- Šarlot Knobloh rekla je da joj je teško da prepozna domovinu, dok je Eva Umlauf upozorila da povratak krajnje desnice na vrh vlasti nije bio zamisliv.
Preživeli Holokausta ocenili su da projektovana izborna pobeda AfD-a prevazilazi njihove "najgore noćne more".
"U danima poput ovog teško mi je da više prepoznam svoju domovinu", rekla je Šarlot Knobloh (93), predsednica Jevrejske zajednice Minhena i Gornje Bavarske.
"Da desničarski ekstremisti ponovo mogu na ovakav način da pobeđuju na izborima u Nemačkoj, to nisam mogla da zamislim ni u najgorim noćnim morama", rekla je ona za nemački Tagesschau.
"Temelji demokratije u našoj zemlji više ne funkcionišu i reći ću sasvim otvoreno: to me plaši."
Sličnu poruku uputila je i Eva Umlauf, koja je preživela Aušvic, u izjavi za javni servis MDR u Saksoniji-Anhalt.
Predsednica Međunarodnog komiteta Aušvic poručila je: "Da će jedna krajnje desničarska stranka ponovo postati najjača politička snaga u parlamentu jedne nemačke savezne pokrajine, nešto je za šta mi, kao preživeli Holokausta, nikada nismo mislili da je moguće."
Lider AfD-a u Saksoniji-Anhalt Ulrih Zigmund ranije je odbacio označavanje njegove stranke kao krajnje desničarske, navodeći da on govori "jezikom naroda".
(Kurir.rs/SkyNews)