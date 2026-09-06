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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su Ukrajina i Sjedinjene Američke Države tokom razgovora u Kijevu utvrdile ključne oblasti dalje podrške, uključujući pripremu "zimskog paketa", nastavak pregovaračkog procesa i razvoj bezbednosnih i ekonomskih garancija za Ukrajinu.

Zelenski je to rekao nakon razgovora sa izaslanicima američkog predsednika Donalda Trampa, Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, koji su u Kijev stigli nakon posete Moskvi i sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

"Imali smo danas tri runde razgovora. Sve su bile veoma sadržajne", rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

Ukrajinski predsednik zahvalio je Vitkofu i Kušneru što su doputovali u Ukrajinu, navodeći da je to njihova prva poseta ukrajinskoj prestonici.

"Zahvaljujem Džaredu Kušneru i Stivu Vitkofu što su u Ukrajini. Obećali su nam da će doći u Ukrajinu i ovo je njihova prva poseta našem glavnom gradu", rekao je Zelenski.

Zahvalio je i Sjedinjenim Američkim Državama na podršci, kao i Trampu što je omogućio da američka delegacija poseti Ukrajinu nakon puta u Rusiju.

Zelenski traži "zimski paket"

Veliki deo razgovora bio je posvećen predstojećoj zimi i pomoći koja bi Ukrajini mogla da bude potrebna ukoliko rat bude nastavljen.

Zelenski je rekao da Kijev računa na podršku SAD i evropskih partnera, posebno kada je reč o protivvazdušnoj odbrani i energetici.

"Ako se rat nastavi tokom zime, veoma računamo na 'zimski paket', o kojem sam danas veoma detaljno razgovarao sa Stivom, Džaredom i našim evropskim partnerima. Računamo na podršku kada je reč o protivvazdušnoj odbrani i energetici, a računamo i na značajne količine i mogućnost korišćenja američkog tečnog prirodnog gasa", rekao je Zelenski.

1/23 Vidi galeriju Džared Kušner i Stiv Vitkof stigli su u Kijev kako bi razgovarali o okončanju rata u Ukrajini sa predsednikom Zelenskim. Foto: Ukrainian Presidential Press Off

Prema njegovim rečima, partneri podržavaju ove predloge.

Zelenski je posebno istakao ulogu Vitkofa i Kušnera u ponovnom pokretanju pregovaračkog procesa nakon pauze.

"Želim da naglasim ulogu Stiva i Džareda u obnavljanju pregovaračkog procesa. Bili su u Rusiji. Mislim da bi bilo ispravno da Džared i Stiv govore o Rusiji. Važno je da se američki tim sastao sa ruskim predsednikom, a danas i sa mnom. Razgovarali smo o svim mogućnostima, uključujući mogućnost nastavka pregovora", rekao je Zelenski.

Održan je i trilateralni sastanak savetnika za nacionalnu bezbednost.

"Mislim da će sve strane učiniti sve što je moguće da se ovi razgovori nastave", rekao je ukrajinski predsednik.

Teritorijalno pitanje samo na nivou lidera

Zelenski je potvrdio da teritorijalno pitanje ostaje na dnevnom redu pregovora, ali je naglasio da tako složena pitanja mogu da budu rešena samo na nivou lidera država.

Razgovori su obuhvatili i buduće bezbednosne garancije za Ukrajinu, kao i ekonomske garancije koje bi trebalo da omoguće obnovu zemlje nakon rata.

"Govorimo o planu prosperiteta. Ne govorimo samo o bezbednosnim garancijama, već i o ekonomskim garancijama kako bi Ukrajina mogla da se oporavi i obnovi", rekao je Zelenski.

On je naglasio da će Ukrajina i nakon završetka rata biti suočena sa velikim izazovima i da će morati da zadrži snažnu vojsku.

"Svi razumemo kakvi će izazovi postojati nakon završetka rata i razgovaramo o njima. Razumemo da naša vojska mora da bude snažna i to je za nas glavna bezbednosna garancija. A za sve to su potrebni resursi. Garancije moraju da budu snažne i jasne za Ukrajinu. Ne smemo da strahujemo od bilo kakvih budućih izazova", poručio je.

U razgovore se uključili Britanija, Francuska i Nemačka

Nakon dve runde razgovora ukrajinske i američke delegacije, u treću rundu uključili su se i predstavnici lidera Velike Britanije, Francuske i Nemačke.

"Veoma mi je drago što sada prelazimo na treći deo razgovora. U njemu će učestvovati predstavnici lidera Velike Britanije, Francuske i Nemačke", rekao je Zelenski.

On je zahvalio evropskim partnerima na učešću i naglasio da svi učesnici imaju zajednički cilj.

"Veoma smo zahvalni što su Evropljani danas sa nama i što smo okruženi takvim zemljama. Za nas je veoma važno da učinimo sve što je moguće kako bi se ovaj rat završio. Ovde smo svi na istoj strani", rekao je Zelenski.

Dodao je da svi žele kraj rata i uspostavljanje pravednog mira.

"Svi veoma želimo da više ne bude rata, patnje i ubijanja ljudi. Želimo da se ovaj rat završi pravednim mirom za sve nas i da se završi na način koji Rusiji više nikada neće omogućiti da obnovi agresiju protiv Ukrajine", rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, svaki ovakav sastanak može da približi strane postizanju mira.

Ukrajina, SAD i Evropa uskoro ponovo za istim stolom

Zelenski je nakon sastanka saopštio i da su Ukrajina, Sjedinjene Američke Države i evropski partneri dogovorili nastavak zajedničkih razgovora u bliskoj budućnosti.

"Važna je i činjenica da su nam se u trećem delu razgovora pridružile naše evropske kolege i dogovorili smo se da će se Ukrajina, Evropa i Amerika sastati u bliskoj budućnosti", rekao je Zelenski.

Mesto narednog sastanka još nije određeno.

"Ne znam gde će sastanak biti održan, u Evropi, Sjedinjenim Američkim Državama ili možda ponovo u Ukrajini. Otvoreni smo za svaku opciju", rekao je ukrajinski predsednik.

Zelenski je zaključio da je neophodno učiniti sve kako Rusija nakon eventualnog mirovnog sporazuma ne bi ponovo mogla da pokrene agresiju protiv Ukrajine.