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Ultradesničarska stranka Alternativa za Nemačku (AfD) ubedljivo je pobedila na izborima koji su juče održani u istočnoj pokrajini Saksonija-Anhalt, ostavivši daleko iza sebe glavne rivale, pre svega do sada vladajuće demohrišćane premijera Svena Šulcea.

Preliminarni rezultati pokazuju da nije osvojila apsolutnu većinu, ali AfD tvrdi da ima mandat za sastavljanje prve pokrajinske vlade ekstremne desnice u Nemačkoj od kraja Drugog svetskoh rata.

Velt je objavio da je, nakon prebrojanih 77,8 odsto glasova, AfD obezbedio 43,8 odsto glasova, dok je konzervativna Hrišćanskodemokratska Unije (CDU), partija saveznog kancelara Fridriha Merca, osvojila 17,2 odsto podrške.

BBC prenosi izjavu Ulriha Zigmunda (35), harizmatičnog lidera AfD u Saksoniji-Anhalt, da je ova pobeda "senzacionalna" i da žele da preuzmu vlast što je pre moguće.

Vlast nad lokalnom policijom, obrazovanjem i kulturom

Upravljanje AfD na pokrajinskom nivou značila bi davanje ovlašćenja ultradesnici nad lokalnom policijom, obrazovanjem i kulturom.

Saksonija-Anhalt ima svega 2,1 milion stanovnika, a AfD u ovoj pokrajini su nemačke obaveštajne službe ocenile kao "desničarsku ekstremističku" stranku, što je klasifikaciju koju Zigmund odbacuje.

On je sinoć, zajedno s Alis Vajdel i Tinom Hrupalom, kopredsednicima AfD na saveznom nivou, sinoć bio presreće nakon objave izlaznih anketa koje su pokazale da je ta stranka na dobrom putu da osvoji više nego duplo glasova u odnosu na rezultat iz 2021. godine.

- Ovde se ne radi samo o Saksoniji-Anhalt, Ovo je signal za celu Nemačku - signal samopouzdanja - kazao je Zigmund pristalicama.

1/13 Vidi galeriju Ulrih Zigmund, lider Alternative za Nemačku (AfD) u Saksoniji-Anhalt, s Alis Vajdel i Tino Hrupalom, kopredsednicima stranke na saveznom nivou, slavi pobedu na pokrajinskim izborima Foto: FILIP SINGER/EPA, Michael Kappeler/DPA

Američki predsednik Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) snimak s ekrana nemačke televizijske projekcije izbornih rezultata iz Saksonije-Anhalt, da bi potom Kiril Dmitrijev, izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina u pregovorima sa SAD, uradio printskrin Trampove objave i pohvalio "istorijsku pobedu pragmatičnog AfD".

BBC podseća da je Dmitrijev ranije hvalio AfD, partiju prijateljski nastrojeu prema Rusiji, kao "stranku nade i razuma, saradnje, istine i nade za Nemačku".

1/10 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na skupu u Las Vegasu u Nevadi Foto: BIZUAYEHU TESFAYE/EPA, Mark Schiefelbein/AP

Uoči prošlogodišnjih saveznih izbora u Nemačkoj američki potpredsednik Džej Di Vens podržao je tu stranku, što je u Nemačkoj kritikovano uz ocenu da se radilo o mešanju u untrašnju politiku.

Donald Tusk, poljski premijer iz redova desnog centra, pobedu nemačke ulstradesnice vidi sasvim drugačije.

- Poljskoj samo idioti i izdajnici mogu da se raduju trijumfu AfD - poručio je Tusk.

Zigmund ne želi koaliciju: U krajnjem slučaju, biće novih izbora

Dojče vele (DW) navodi da AfD želi da formira pokrajinsku vladu bez koalicionih partnera.

1/9 Vidi galeriju Ulrih Zigmund, kandidat Alternative za Nemačku za premijera pokrajine Saksonija-Anhalt Foto: MARVIN MOEBIUS / imago stock&people / Profimedia, Hendrik Schmidt, Pool/dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia, Chris Emil Janssen / imago stock&people / Profimedia

Za to joj nije neophodno više od polovine glasova birača, već više od polovine mandata u pokrajinskom parlamentu sa 83 mesta, odnosno 42 poslanika.

Za sada je AfD daleko od tog cilja pošto prema dostupnim podacima raspolaže sa 39 mandata.

DW navodi da se ne očkuju značajne promene u raspodeli mandata.

1/4 Vidi galeriju Kiril Dmitrijev, izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Foto: MAXIM SHIPENKOV/EPA, MAXIM SHEMETOV / POOL/REUTERS POOL, Baraa Anwer/AP

Zigmund je, nakon sada već izvesnog ulaska levičarskog populističkog Saveza Sara Vagenkneht (BSW) u pokrajinski parlament u Magdeburgu, glavnom gradu Saksnije-Anhalt, insistirao na tome da ne želi da pravi kompromise zarad formiranja koalicije.

Ideju BSW o nestranačkom premijeru Zigmund je u izjavi za ZDF nazvao "mućkanjem".

On je rekao da AfD ne želi da se odrekne svojih vrednosti i ciljeva "zbog bilo kakvih političkih igrica" i isključio mogućnost koalicija koje bi podrazumevale dalekosežne kompromise.

- Želimo vrlo jasno da birač konačno ponovo posle izbora dobije ono za šta je prethodno glasao - poručio je Zignund.

1/13 Vidi galeriju Nemački vicekancelar Lars Klingbajl (SPD) i kancelar Fridrih Merc (CDU) Foto: STRINGER/EPA

Saradnja je, prema njegovim rečima, moguća samo s onima koji podržavaju zahtev AfD za jasnom promenom političkog kursa, "bilo da se to ostvaruje kroz poslaničku grupu ili kroz pojedinačne poslanike".

On je imao kratak odgovor a pitanje šta će se dogoditi ukoliko to ne bude moguće.