PREOKRET NAKON NAJVEĆE SRAMOTE U ISTORIJI VOJSKE SEVERNE KOREJE! Kim konačno ima i 2. razarač koji može da nosi atomsko oružje, za 8 meseci stiže nešto JOŠ GORE
- Severna Koreja je pustila u rad drugi razarač klase 'Čoe Hjon', brod 'Kang Kon', koji može da nosi nuklearno oružje.
- Brod se ranije prevrnuo pri porinuću u maju 2025, što je Kim Džong Un nazvao krivičnim delom.
- Kim tvrdi da će za osam meseci pokazati novi napredak u jačanju mornarice, uz planove za nove brodove i baze.
Severna Koreja je konačno zvanično dobila drugi po redu moderni ratni brod razarač sa navođenim raketama.
CNN navodi da je ovo bio izvanredan oporavak za brod koji se prevrnuo prilikom porinuća u maju 2025. godine, što je razbesnelo severnokorejskog vođu Kim Džong Una, koji je taj incident nazvao "krivičnim delom", nakon čega su krenula hapšenja.
Kim je prisustvovao jučerašnjem puštanju u rad razarača "Kang Kon", nazvavši tu ceremoniju rezultatom "samopoštovanja, volje i snažnog duha" zemlje.
Korejska centralna novinska agencija (KCNA) prenela je Kimovu izjavu da će ovaj ratni brod, sposoban da nosi nuklearno oružje, poslati snažnu poruku odvraćanja neprijateljima Severne Koreje.
Američka televizija ocenjuje da je događaj u nedelju predstavljao pravi preokret u odnosu na prošlu godinu kada je "Kang Kon" porinut, a kvar doveo do toga da krma prerano sklizne u vodu, zgnječivši delove trupa plovila i ostavljajući nasukan pramac.
Dan kasnije, državni mediji su izvestili da šteta nije bila toliko velika koliko se prvobitno strahovalo.
Najveći ratni brodovi koje je Severna Koreja ikada napravila
"Kang Kon" je drugi razarač klase "Čoe Hjon".
Sa deplasmanom od oko 5.000 tona, oni su najveći ratni brodovi koje je Severna Koreja ikada napravila.
Prvi brod je pušten u rad u junu, a Kim je tada rekao da to predstavlja novo poglavlje u vojnoj istoriji Severne Koreje i da je njena Ratna mornarica "stavila tačku na više od 70 godina stagnacije".
U nedelju je Kim ponovio tu izjavu, kazavši da puštanje u rad broda "Kang Kon" u ovom trenutku "predstavlja istorijski događaj" za sposobnosti Ratne mornarice.
Severnokorejska pomorska flota je dugo bila u senci južnokorejskih i američkih pomorskih snaga, koje imaju moderne ratne brodove i podmornice sa sofisticiranom elektronikom i moćnim mogućnostima lansiranja raketa.
Kim pokušava da transformiše mornaricu Pjongjanga u "nuklearnu oružanu silu" kako bi odvratio protivnike.
- Nove pomorske baze grade na istočnoj obali zemlje kako bi se tu smestila narastuća flota - rekao je severnokorejski vođa, a prenela KCNA.
Kim je pozvao brodogradilišta u toj zemlji da proizvode dva nova broda godišnje, uključujući krstarice dvostruko veće od brodova klase "Čoe Hjon".
Kim najavio i veliku nuklearnu jurišnu podmornicu?
CNN podseća da je Severna Koreja tvrdila i da gradi veliku nuklearnu jurišnu podmornicu, jednake veličine kakve su i podmornice Ratne mornarice SAD.
Fotografije objavljene u decembru prikazuju Kima kako pregleda podmornicu u zatvorenom građevinskom objektu.
- Sprovodimo važan plan za jačanje naših pomorskih snaga. To ću ponovo dokazati svetu za osam meseci - poručio je Kim, pri čemu se ne zna da li je mislio na tu veliku nuklearnu jurišnu podmornicu
Na ceremoniji puštanja u rad razarača "Kang Kon" u Kimovom društvu bila je i njegova ćerka, za koju se smatra da se zove Džu Ae i koju stručnjaci smatraju da Kim sprema da bude njegova naslednica.
Na fotografijama koje su objavili državni mediji prikazuju devojčicu kako pozira s ocem i posadom broda za grupnu fotografiju nakon što su obišli razarač.
(Kurir.rs/CNN/Preveo i priredio: N. V.)