TRAMP DANAS RAZGOVARA SA PUTINOM I ZELENSKIM! Čeka se ishod misija izaslanika Vitkofa i Kušnera u Moskvi i Kijevu
- Tramp danas treba da razgovara sa Putinom i Zelenskim, nakon povratka izaslanika Vitkofa i Kušnera iz Moskve i Kijeva.
- Razgovori u Kijevu i Moskvi ocenjeni su kao važni, ali za sada nema pomaka u pregovorima o okončanju sukoba.
Američki predsednik Donald Tramp danas treba da ima telefonske razgovore sa predsednicima Rusije i Ukrajine, Vladimirom Putinom i Volodimirom Zelenskim, posle povratka američkih izaslanika iz Moskve i Kijeva, preneo je ukrajinski list Kijev indipendent.
Izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner sastali su se u nedelju sa Zelenskim u Kijevu, dan nakon više od tri sata razgovora u Moskvi sa Putinom.
Obe strane su opisale razgovore kao "važne", ali se čini da za sada nema pomaka u pregovorima o rešavanju sukoba.
Posle sastanka, Zelenski je rekao da očekuje da će se "rat nastaviti" tokom cele zime.
Razgovori su se fokusirali na bezbednosne i ekonomske garancije, zimsku pomoć Ukrajini i obezbeđivanje sistema protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot.
Dve strane su razgovarale o budućim sastancima između SAD, Ukrajine i Evropljana, kao i o razgovorima između Vašingtona, Kijeva i Moskve, bez preciziranja datuma ili lokacije.
(Kurir.rs/Beta)