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Američki predsednik Donald Tramp danas treba da ima telefonske razgovore sa predsednicima Rusije i Ukrajine, Vladimirom Putinom i Volodimirom Zelenskim, posle povratka američkih izaslanika iz Moskve i Kijeva, preneo je ukrajinski list Kijev indipendent.

Obe strane su opisale razgovore kao "važne", ali se čini da za sada nema pomaka u pregovorima o rešavanju sukoba.

Posle sastanka, Zelenski je rekao da očekuje da će se "rat nastaviti" tokom cele zime.

1/23 Vidi galeriju Džared Kušner i Stiv Vitkof u Kijevu s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim Foto: Ukrainian Presidential Press Off

Razgovori su se fokusirali na bezbednosne i ekonomske garancije, zimsku pomoć Ukrajini i obezbeđivanje sistema protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot.

1/18 Vidi galeriju Stiv Vitkof i Džared Kušner u Kremlju na sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom Foto: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL

Dve strane su razgovarale o budućim sastancima između SAD, Ukrajine i Evropljana, kao i o razgovorima između Vašingtona, Kijeva i Moskve, bez preciziranja datuma ili lokacije.