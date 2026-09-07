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Nakon izbora u Saksoniji-Anhalt, na kojima je pobedila Alternativa za Nemačku, počinju krizni sastanci CDU i SPD u Berlinu.

Nemački Bild je to nazvao "Dan bola", igra rečima sa jasnom aluzijom na kancelara Fridriha Merca (reč "bol" se na nemačkom piše "schmerz").

1/13 Vidi galeriju Ulrih Zigmund, lider Alternative za Nemačku (AfD) u Saksoniji-Anhalt, s Alis Vajdel i Tino Hrupalom, kopredsednicima stranke na saveznom nivou, slavi pobedu na pokrajinskim izborima Foto: FILIP SINGER/EPA, Michael Kappeler/DPA

Glavna pitanja sastanaka u Berlinu biće šta će se dogoditi sa koalicionom vladom i kakve će pouke lideri stranaka izvući za sebe.

Sastanak Prezidijuma CDU počinje u 9 časova u kući Konrada Adenauera, nakon čega sledi sastanak Saveznog izvršnog odbora u 11 časova. Oba sastanka će verovatno biti bolna za kancelara.

Član Prezidijuma i ministar-predsednik Saksonije Mihael Krečmer već je izneo zahtev da se "ne može sve vratiti na staro za nedelju ili dve".

CDU mora "konačno da počne da razmatra šta motiviše ljude, zašto glasaju onako kako glasaju", rekao je na događaju u Drezdenu.

Foto: TERESA SUAREZ/EPA

- I zaista me nervira što se to nije desilo poslednjih godina.

Merc će se javnosti obratiti tek kasnije.

Javni nastup kancelara planiran je za oko 13:30, zajedno sa gubitnikom izbora Svenom Šulceom (47), koji je dobio katastrofalnih 17,2 odsto za CDU u Saksoniji-Anhalt. Odlazeći ministar-predsednik je već indirektno najavio ostavku.

Ali raspoloženje na sastanku izvršnog odbora SPD-a verovatno neće biti mnogo bolje nakon izbora. Generalni sekretar SPD-a Tim Klisendorf (35) pokušao je da umanji značaj mršavog rezultata od 9,3 odsto, rekavši na ARD-u da su "ostvarili veoma, veoma stabilan ulazak u državni parlament".

Frustracija vladom i rukovodstvom stranke je takođe velika među socijaldemokratama. Rukovodstvo stranke je u početku odbacilo pozive za vanrednu stranačku konferenciju i kadrovske promene, ali je predsednica stranke Bas priznala da "ne može isključiti" debatu o tom pitanju.