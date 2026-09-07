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Pobeda krajnje desničarske Alternative za Nemačku (AfD) na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhalt izazvala je snažne potrese na evropskoj političkoj sceni. Dok predstavnici desnice širom kontinenta i sveta sa oduševljenjem pozdravljaju ovaj rezultat, lideri susednih zemalja i nemački političari ne kriju zabrinutost, ocenjujući izborni trijumf AfD-a kao ozbiljan udarac za evropski projekat i istorijski poraz tradicionalnih partija.

Posledice pobede krajnje desnice na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhalt odjeknule su daleko van granica Nemačke.

1/13 Vidi galeriju Ulrih Zigmund, lider Alternative za Nemačku (AfD) u Saksoniji-Anhalt, s Alis Vajdel i Tino Hrupalom, kopredsednicima stranke na saveznom nivou, slavi pobedu na pokrajinskim izborima Foto: FILIP SINGER/EPA, Michael Kappeler/DPA

Akteri na političkoj desnici objavili su entuzijastične reakcije na društvenim mrežama.

Američki milijarder Ilon Mask, koji već dugo pruža podršku Alternativi za Nemačku, čestitao je ovoj stranci na nemačkom jeziku: "Bravo", napisao je na mreži X.

U Velikoj Britaniji, Rupert Lou, lider krajnje desničarske organizacije Restore Britain, izjavio je da je pobeda "naših prijatelja iz AfD-a" bila "inspiracija" za ono što njegova stranka može da postigne.

Tusk: 'Samo se idioti ili izdajnici mogu radovati'

Nasuprot entuzijazmu desničara, vlade susednih zemalja reagovale su sa šokom.

Premijer Poljske, Donald Tusk, osvrnuo se na pristalice krajnje desnice u svojoj zemlji, napisavši na mreži X:

"U Poljskoj se samo idioti ili izdajnici mogu radovati trijumfu AfD-a u Nemačkoj."

1/27 Vidi galeriju Poljski premijer Donald Tusk u Varšavi ugostio Petera Mađara, novog mađarskog premijera, tokom njegove prve zvanične posete inostranstvu Foto: Marcin Obara/MTI, Leszek Szymanski/PAP, Pawel Supernak/PAP

Francuski ministar: "Težak trenutak za Evropu"

Francuski ministar za Evropu Benžamen Hadad rekao je danas da je pobeda krajnje desničarske Alternative za Nemačku (AfD) na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhaltu "teškim trenutkom za Evropu", pozivajući istovremeno na odgovore na strahove i zabrinutost građana, ali i na odbranu demokratskih vrednosti i evropskog projekta.

"Ovo je ozbiljan trenutak za Evropu da vidi kako krajnja desnica pobeđuje na regionalnim izborima u Nemačkoj", napisao je Hadad u objavi na društvenoj mreži "X".

On je ocenio da sa "poniznošću moraju da se čuju bes, zabrinutost i strahovi" građana i da se na njih mora odgovoriti.

"Nacionalizam i ksenofobija nikada neće biti rešenje. Ne smemo nikada da prestanemo da branimo naše demokratske vrednosti i evropski projekat", poručio je Hadad, ističući da Evropa nikada ne sme da zaboravi svoju istoriju.

1/27 Vidi galeriju Alis Vajdel, kopredsednica ultradesničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD) Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA, Michael Kappeler/DPA

Političar CDU: "Crni dan" za stranku

Zabrinutost ne dolazi samo spolja - izborni rezultat izazvao je potrese i unutar same Nemačke. Političar Demohrišćana (CDU) opisao je rezultat svoje stranke kao "istorijski poraz" i nazvao ga "crnim danom".

Sep Miler, zamenik šefa poslaničke grupe CDU/CSU (zajedničkog parlamentarnog bloka u nemačkom Bundestagu koji čine sestrinske stranke Hrišćansko-demokratska unija (CDU) i bavarska Hrišćansko-socijalna unija (CSU)) izjavio je za nemački emiter ZDF da sada više ne može biti "uobičajenog poslovanja".

On je prethodno rekao da bi AfD imao mandat da vlada i bez većine, izjavivši u četvrtak za Politico: "Ukoliko se rezultati anketa pretoče u izborne rezultate, onda Ulrih Zigmund i AfD imaju mandat za formiranje vlade".

Političar CDU-a govori o „crnom danu” za stranku Političar CDU-a opisao je rezultat svoje stranke kao „istorijski poraz” i nazvao ga „crnim danom”. Sep Miler, zamenik šefa poslaničke grupe CDU/CSU, izjavio je za nemački emiter ZDF da sada više ne može biti „uobičajenog poslovanja”.