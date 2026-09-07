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Sinđijang, najveća kineska pokrajina prostire se između pustinje, masivnih crvenih stena i snežnih planinskih venaca.

Ova regija dom je za više od 26 miliona ljudi, a jedinstvena je po tome što u njoj živi čak 56 etničkih grupa. Najbrojniji su Ujguri, narod poznat po gostoprimstvu, živopisnim običajima i umetnosti koja se prenosi vekovima.

Njihov način života duboko se prepliće sa prirodom i kulturnim nasleđem Sinđijanga. To je narod poljoprivrednika i stočara, čije su se veštine razvijale stotinama godina u surovom pejzažu Sinđijanga.

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Sinđijang: Put kroz ujgursku tradiciju i običaje Izvor: Kineska medijska grupa

 Kineska medijska grupa

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