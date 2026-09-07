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Bivši mađarski premijer Viktor Orban čestitao je danas Alternativi za Nemačku (AfD) na pobedi na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhaltu, ocenivši da je reč o "velikoj noći za Nemačku i Evropu".

"Velika noć za Nemačku i Evropu! Čestitam (kopredsednici AfD) Alis Vajdel, (vodećem kandidatu AfD-a) Ulrihu Zigmundu i celom AfD-u na ubedljivoj pobedi u Saksoniji-Anhaltu", napisao je Orban u objavi na društvenoj mreži Iks.

"Pripremite se. Ovo je tek početak!", istakao je Orban.

Ubedljiva pobeda Alternative za Nemačku

Ultradesničarska stranka Alternativa za Nemačku (AfD) ubedljivo je pobedila na izborima koji su juče održani u istočnoj pokrajini Saksonija-Anhalt, ostavivši daleko iza sebe glavne rivale, pre svega do sada vladajuće demohrišćane premijera Svena Šulcea.

Preliminarni rezultati pokazuju da nije osvojila apsolutnu većinu, ali AfD tvrdi da ima mandat za sastavljanje prve pokrajinske vlade ekstremne desnice u Nemačkoj od kraja Drugog svetskog rata.

1/13 Vidi galeriju Ulrih Zigmund, lider Alternative za Nemačku (AfD) u Saksoniji-Anhalt, s Alis Vajdel i Tino Hrupalom, kopredsednicima stranke na saveznom nivou, slavi pobedu na pokrajinskim izborima Foto: FILIP SINGER/EPA, Michael Kappeler/DPA

Velt je objavio da je, nakon prebrojanih 77,8 odsto glasova, AfD obezbedio 43,8 odsto glasova, dok je konzervativna Hrišćanskodemokratska Unije (CDU), partija saveznog kancelara Fridriha Merca, osvojila 17,2 odsto podrške.

BBC prenosi izjavu Ulriha Zigmunda (35), harizmatičnog lidera AfD u Saksoniji-Anhalt, da je ova pobeda "senzacionalna" i da žele da preuzmu vlast što je pre moguće.

Vlast nad lokalnom policijom, obrazovanjem i kulturom

Upravljanje AfD na pokrajinskom nivou značila bi davanje ovlašćenja ultradesnici nad lokalnom policijom, obrazovanjem i kulturom.

Saksonija-Anhalt ima svega 2,1 milion stanovnika, a AfD u ovoj pokrajini su nemačke obaveštajne službe ocenile kao "desničarsku ekstremističku" stranku, što je klasifikaciju koju Zigmund odbacuje.

On je sinoć, zajedno s Alis Vajdel i Tinom Hrupalom, kopredsednicima AfD na saveznom nivou, sinoć bio presreće nakon objave izlaznih anketa koje su pokazale da je ta stranka na dobrom putu da osvoji više nego duplo glasova u odnosu na rezultat iz 2021. godine.

- Ovde se ne radi samo o Saksoniji-Anhalt, Ovo je signal za celu Nemačku - signal samopouzdanja - kazao je Zigmund pristalicama.