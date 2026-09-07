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Krajnje desničarska stranka Alternativa za Nemačku (AfD) osvojila je 43,8 odsto glasova i ostvarila istorijsku pobedu u istočnonemačkoj saveznoj državi Saksonija-Anhalt. Ti glasovi su stranci dali 39 od ukupno 83 mesta u pokrajinskom parlamentu, što je samo tri mandata manje od 42 potrebna za apsolutnu većinu.

U nemačkom federalnom sistemu, pokrajinske vlade imaju svoje predstavnike u gornjem domu parlamenta, Bundesratu, a imaju i široka ovlašćenja u oblastima obrazovanja, unutrašnje bezbednosti i kulture. AfD je svoje planove predstavila u izbornom programu pod nazivom "Vizija 2026".

"Deportacije od prvog minuta"

Prema ovom programu, vlada Saksonije-Anhalt koju predvodi AfD pokrenula bi pokrajinsku ofanzivu usmerenu na deportacije, a takođe bi osnovala i posebnu radnu grupu za koordinaciju i ubrzavanje deportacija, što podseća na napore Sjedinjenih Država da obuzdaju migracije, piše Rojters.

AfD je obećala "deportacije od prvog minuta" ako pobedi na izborima u Saksoniji-Anhalt. Prema izbornom programu stranke, cilj je deportacija što većeg broja imigranata koji nemaju dozvolu boravka. Stranka se takođe obavezala da će značajno pooštriti pravila azila na svim nivoima.

Želi da uvede obavezni rad za tražioce azila i namerava da ukine svako državno finansiranje programa integracije.

1/13 Vidi galeriju Ulrih Zigmund, lider Alternative za Nemačku (AfD) u Saksoniji-Anhalt, s Alis Vajdel i Tino Hrupalom, kopredsednicima stranke na saveznom nivou, slavi pobedu na pokrajinskim izborima Foto: FILIP SINGER/EPA, Michael Kappeler/DPA

Podsticanje Nemaca na povratak iz inostranstva

Stranka bi koristila finansijske podsticaje da podstiče mala i srednja preduzeća da uvedu veštačku inteligenciju i digitalizuju poslovne procese umesto da se oslanjaju na strane radnike.

Država se godinama suočava sa nedostatkom kvalifikovanih radnika, posebno u oblasti nege i brige o starijima. Plan AfD-a za rešavanje ovog problema je da podstakne Nemce koji žive u inostranstvu da se vrate u zemlju, navodi Dojče vele (DV).

U tom cilju, stranka planira da pokrene "program povratka", uključujući predloženi "bonus za povratak" koji bi trebalo da pomogne u pronalaženju smeštaja i mesta u vrtićima.

Zbližavanje sa Rusijom i ukidanje sankcija

AfD, koja se zalaže za bliže odnose sa Rusijom, takođe bi se zalagala za ukidanje statusa ratnih izbeglica Ukrajinaca u Nemačkoj sve dok je sukob uglavnom na istoku Ukrajine. Tvrdi se da Ukrajinci treba da potraže utočište u zapadnoj Ukrajini.

Šesnaest saveznih država praktično nemaju nikakvu nadležnost nad nemačkom spoljnom i odbrambenom politikom, iako mogu uticati na političke debate putem Bundesrata, parlamentarnog doma u kojem su zastupljene savezne države.

U tom kontekstu, državni premijer iz AfD-a bi imao značajnu političku težinu.

1/6 Vidi galeriju Rusija napala Kijev i Ukrajinu balističkim raketama i dronovima Foto: screenshot X

Na primer, od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, Nemačka je uglavnom prestala da uvozi naftu iz Rusije, ali AfD u svom predizbornom programu poziva na zbližavanje sa Rusijom i ukidanje sankcija, ističe DV.

Ovaj poziv je uglavnom simboličan, jer je Saksonija-Anhalt obavezna da se pridržava saveznih sankcija, ali državni premijer AfD-a bi mogao da unese novi ton u debate u Bundesratu. AfD takođe želi da proširi nastavu ruskog jezika u školama i da u tu svrhu posebno zaposli izvorne govornike ruskog jezika.

Posebna odeljenja za decu izbeglice

Prema planovima AfD-a, deca izbeglice bi bila smeštena u odvojena odeljenja kako bi se prenela poruka da je "njihov boravak u Nemačkoj samo privremen", ali i kako bi se sprečili "različiti stresovi" za drugu decu zbog njihove izloženosti drugim kulturama, ističe Rojters.

Deca sa invaliditetom takođe više ne bi bila obrazovana u istim učionicama kao deca bez invaliditeta, već bi bila slata u posebne škole. Školama bi bilo zabranjeno isticanje duginih zastava, dok bi nemačka nacionalna zastava morala da se istakne svakodnevno. Učenici i nastavnici bi morali da pevaju nemačku himnu na školskim ceremonijama.

Državna vlada takođe želi da "iskoristi sve zakonske mogućnosti" kako bi ograničila islamske verske prakse.

Ove zakonske mogućnosti uključuju zabranu poziva na molitvu i propisivanje načina ukrašavanja džamija.

1/27 Vidi galeriju Alis Vajdel, kopredsednica ultradesničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD) Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA, Michael Kappeler/DPA

"Mislite nemački" umesto "mislite moderno"

AfD bi fundamentalno promenila školski program patriotskom kulturnom politikom, sa većim naglaskom na srednjovekovne vladare i velike ličnosti nemačke istorije 19. veka, poput "gvozdenog kancelara" Ota fon Bizmarka.

Školovanje kod kuće, koje je dugo bilo zabranjeno u Nemačkoj, ponovo bi bilo dozvoljeno, a nastavni plan i program istorije bi bio izmenjen kako bi se smanjio naglasak na nacistički period, za koji AfD smatra da mu se poklanja previše pažnje. Stranka se takođe obavezala da će demontirati postojeći sistem javnog radiodifuznog sistema države i okončati državno finansiranje nekih kulturnih institucija. Kulturni sadržaj koji stranka smatra antinemačkim bio bi podvrgnut strožim ograničenjima. Plan je da se trenutni promotivni slogan države "misli moderno" zameni sloganom "misli nemački".

AfD poziva na osnivanje neke vrste pomoćnih policijskih snaga. Prema programu AfD za Saksoniju-Anhalt, redovne policijske snage su "preopterećene" zadatkom obezbeđivanja bezbednosti. "Stoga ćemo uspostaviti dobrovoljne građanske patrole kao treći stub lokalne bezbednosne strukture", objavila je stranka.

1/19 Vidi galeriju Alis Vajdel, kopredsednica Alternative za Nemačku (AfD) Foto: CLEMENS BILAN/EPA, FILIP SINGER/EPA

Finansijski podsticaji za rađanje dece

Da bi se rešila problema starenja stanovništva Nemačke, stranka odbacuje pokušaje privlačenja više imigranata i umesto toga bi ponudila nemačkim građanima finansijske podsticaje za rađanje dece.

AfD tvrdi da je veće prihvatanje "seksualnih devijacija i nereproduktivnog načina života" doprinelo padu stope nataliteta i obećava da će agresivno promovisati "tradicionalnu" porodicu koju čine majka, otac i deca.