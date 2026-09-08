Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izrazio je podršku predlogu da se Nju Meksiko preimenuje u "Nova Amerika" na svojoj stranici Truth Social.

- Mnogi ljudi su predložili promenu imena Nju Meksika, jedne od najvećih država svih vremena u prevari glasova, u Nova Amerika. Mnogo prestižnije i lepše za ljude te potencijalno neverovatne države. Vau, obožavam to - napisao je američki lider.

Video generisan veštačkom inteligencijom koji prati objavu prikazuje predsednika kako menja ime države na znaku pored puta u Nju Meksiku dok pleše uz hit grupe Village People "YMCA".

Prema Ustavu SAD, savezna vlada ne može da menja imena država; to je prerogativ državnih vlasti i stanovnika. Nakon što novo ime odobri državno zakonodavstvo, a zatim i stanovništvo na referendumu, moraju se izvršiti odgovarajući amandmani na državni zakon. Ako predlog bude odobren, državne vlasti će obavestiti Kongres i vladu SAD o promenama.

Mediji Nju Meksika su izvestili da stanovnici ne podržavaju preimenovanje države.