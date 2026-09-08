TRAMP MENJA IME AMERIČKE DRŽAVE? Predsednik SAD podržao predlog, objavio bizaran snimak - Da li ova teritorija postaje "NOVA AMERIKA" (VIDEO)
- Tramp je na Truth Social podržao predlog da se Nju Meksiko preimenuje u 'Nova Amerika'.
- Uz objavu je podeljen i AI video, dok Ustav SAD ne dozvoljava saveznoj vladi da sama menja imena država.
- Mediji iz Nju Meksika navode da stanovnici ne podržavaju preimenovanje države.
Američki predsednik Donald Tramp izrazio je podršku predlogu da se Nju Meksiko preimenuje u "Nova Amerika" na svojoj stranici Truth Social.
- Mnogi ljudi su predložili promenu imena Nju Meksika, jedne od najvećih država svih vremena u prevari glasova, u Nova Amerika. Mnogo prestižnije i lepše za ljude te potencijalno neverovatne države. Vau, obožavam to - napisao je američki lider.
Video generisan veštačkom inteligencijom koji prati objavu prikazuje predsednika kako menja ime države na znaku pored puta u Nju Meksiku dok pleše uz hit grupe Village People "YMCA".
Prema Ustavu SAD, savezna vlada ne može da menja imena država; to je prerogativ državnih vlasti i stanovnika. Nakon što novo ime odobri državno zakonodavstvo, a zatim i stanovništvo na referendumu, moraju se izvršiti odgovarajući amandmani na državni zakon. Ako predlog bude odobren, državne vlasti će obavestiti Kongres i vladu SAD o promenama.
Mediji Nju Meksika su izvestili da stanovnici ne podržavaju preimenovanje države.
Ranije je predsednik potpisao izvršne naredbe kojima se Meksički zaliv i jezero Ontario preimenuju u Američki zaliv i Jezero Amerika. Ove naredbe menjaju način na koji se savezna vlada i savezne mape odnose na ova mesta. Međutim, budući predsednici bi mogli da potpišu izvršne naredbe kojima bi se ove promene poništile.