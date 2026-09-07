NAJMANJE 10 MRTVIH U EKSPLOZIJI PIROTEHNIKE! Dramatični snimci haosa na verskom festivalu, ljudi u panici beže dok vatromet PUCA NA SVE STRANE (FOTO/VIDEO)
- Vatra sa zapaljene figure bika navodno je zahvatila skladište pirotehnike, a tužilaštvo je pokrenulo istragu o nesreći.
Najmanje deset osoba je izgubilo život, dok je 64 povređeno u stravičnoj eksploziji pirotehnike koja je prekinula verski festival u centralnom Meksiku, potvrdili su lokalni zvaničnici.
Tragedija se dogodila u subotu uveče u gradiću Temaskalsingo, oko 160 kilometara severozapadno od Meksiko Sitija. Dok se više stotina okupljenih pripremalo za vatromet u čast zaštitnika crkve Nuestra Senjora de la Lus, vatra sa tradicionalne zapaljene figure bika navodno je zahvatila obližnje skladište pirotehnike.
Silovita detonacija srušila je veliki zid, zatrpavši nekoliko ljudi pod ruševinama.
Uznemirujući snimci sa mesta nesreće zabeležili su trenutke panike dok su posetioci bežali od požara, a vazduh ostao gust od dima.
Službe spasavanja i desetine meštana odmah su započele pretragu ruševina u potrazi za preživelima.
Među povređenima su i dvojica sveštenika. Iz lokalne eparhije potvrdili su da su oni u stabilnom stanju i van životne opasnosti, uputivši poruku saučešća i podrške:
"Ujedinjujemo se u molitvi za sve koji su izgubili živote, njihove porodice, kao i za povređene i sve koji danas preživljavaju teške trenutke bola i strepnje".
Tužilaštvo države Meksiko pokrenulo je zvaničnu istragu kako bi se utvrdile tačne okolnosti i uzrok ove nesreće u mestu od 66.000 stanovnika.
Ova tragedija podseća na sličnu nesreću od pre skoro četiri godine, kada je tokom proslave Dana mrtvih u meksičkom gradu Uehutli eksplodirao vatromet. Tada je u razbuktalom požaru i eksploziji povređeno 17 osoba, među kojima su bile dve trudnice i troje dece.
(Kurir.rs/Sun)