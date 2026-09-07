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Najmanje deset osoba je izgubilo život, dok je 64 povređeno u stravičnoj eksploziji pirotehnike koja je prekinula verski festival u centralnom Meksiku, potvrdili su lokalni zvaničnici.

Tragedija se dogodila u subotu uveče u gradiću Temaskalsingo, oko 160 kilometara severozapadno od Meksiko Sitija. Dok se više stotina okupljenih pripremalo za vatromet u čast zaštitnika crkve Nuestra Senjora de la Lus, vatra sa tradicionalne zapaljene figure bika navodno je zahvatila obližnje skladište pirotehnike.

1/7 Vidi galeriju Eksplozija pirotehnike u Meksiku, poginulo najmanje 10 ljudi, 64 povređeno Foto: Ramses Mercado/AP, Felipe Gutiérrez/EFE

Silovita detonacija srušila je veliki zid, zatrpavši nekoliko ljudi pod ruševinama.

Uznemirujući snimci sa mesta nesreće zabeležili su trenutke panike dok su posetioci bežali od požara, a vazduh ostao gust od dima.

Službe spasavanja i desetine meštana odmah su započele pretragu ruševina u potrazi za preživelima.

Među povređenima su i dvojica sveštenika. Iz lokalne eparhije potvrdili su da su oni u stabilnom stanju i van životne opasnosti, uputivši poruku saučešća i podrške:

"Ujedinjujemo se u molitvi za sve koji su izgubili živote, njihove porodice, kao i za povređene i sve koji danas preživljavaju teške trenutke bola i strepnje".

Tužilaštvo države Meksiko pokrenulo je zvaničnu istragu kako bi se utvrdile tačne okolnosti i uzrok ove nesreće u mestu od 66.000 stanovnika.

Ova tragedija podseća na sličnu nesreću od pre skoro četiri godine, kada je tokom proslave Dana mrtvih u meksičkom gradu Uehutli eksplodirao vatromet. Tada je u razbuktalom požaru i eksploziji povređeno 17 osoba, među kojima su bile dve trudnice i troje dece.