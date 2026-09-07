"MERC POSTAO VELIKI TERET ZA NEMAČKU"! KANCELAR ĆE SE OBRATITI NACIJI! OSTAVKA do juče bila nezamisliva, nakon debakla CDU novi cilj AfD i Vajdel: Najmanje 40%!
- AfD nakon pobede u Saksoniji-Anhaltu postavlja cilj od najmanje 40 odsto na narednim saveznim izborima, kaže Alis Vajdel.
- Vajdel tvrdi da je Fridrih Merc postao veliki teret za Nemačku i da se debakl CDU odražava i na nacionalnom nivou.
Ultradesničarska stranka Alternativa za Nemačku (AfD), nakon pobede na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhalt, ima novi cilj, a to je da osvoji najmanje 40 odsto glasova na narednim saveznim izborima.
To je, nakon sinoćnjeg trijumfa AfD u maloj pokrajini na istoku Nemačke, danas izjavila Alis Vajdel, koja zajedno sa Tinom Hrupalom kopredsedava vodećom partijom u nacionalnim anketama sa 28 odsto podrške.
- Moj deklarisani cilj je da značajno proširim razliku (u vođstvu u odnosu na vladajuće demohrišćane) u veoma kratkom vremenskom roku i da porastemo na najmanje 40 odsto za naredne savezne izbore - kazala je Vajdel.
"Nijedan kancelar nije bio toliko nepopularan"
Ona je ocenila da je trijumf AfD na pokrajinskim izborima u nedelju pokazao da je kancelar Fridrih Merc iz Hrišćanskodemokratske unije (CDU) postao "veliki teret" za Nemačku.
- Nijedan kancelar do sada nije bio toliko nepopularan kao Fridrih Merc, koji je postao veliki teret za prosperitetan razvoj Nemačke. Izbori u Saksoniji-Anhaltu pokazali su da ljudi očekuju promenu u politici - rekla je Vajdel.
Frans24 prenosi da je obraćanje Merca javnosti najavljeno za danas u 13.30 sati po vremenu u Srbiji.
Skaj njuz prenosi da je Vajdel pred novinarima u Berlinu nazvala rezultate jučerašnjeg glasanja "istorijskom izbornom pobedom".
- Ubedljivo smo ostvarili naš najbolji rezultat, a to je ujedno bio i najbolji rezultat od svih stranaka u Saksoniji-Anhaltu - kazala je Vajdel.
Ona se zahvalila biračima AfD što su glasali za tu stranku "uprkos medijskim opstrukcijama".
Vajdel je poručila da rezultat izbora pokazuje da ljudi u Saksoniji-Anhalt "očekuju promenu politike".
- CDU je pretrpeo debakl. To je rezultat koji se odražava i na nacionalnom nivou - navela je kopredsednica AfD.
Ona je iznela tvrdnju da Merc doživljava neuspehe zbog nezadovoljstva birača migracijom, unutrašnjom bezbednošću i energetskom politikom.
Britanska televizija podseća da je, prema anketi ARD Dojčlandtrend, čak 83 odsto birača je nezadovoljno Mercovim radom, što je istorijski najgori rezultat nekog predsednika savezne vlade u Berlinu.
Vajdel najmanje popularna među najvažnijim nemačkim političarima
Prema poslednjim anketama koje je naručio nemački javni servis ZDF, popularnost Merca takođe je na rekordno niskom nivou.
Međutim, po rezultatima istog istraživanja javnog mnjenja, sama Vajdel je najmanje popularna među najvažnijim nemačkim političarima.
Politikolog Karsten Košmider sa Slobodnog univerziteta u Berlinu kazao je za Dojče vele (DW) pre izbora u Saksoniji-Anhalt da ne veruje da će Merc odustati od vlasti.
- Nemam utisak da je on osoba koja bi podnela ostavku. Upravo suprotno, on je veoma srećan što je kancelar i dugo je radio da to postigne - rekao je Košmider i dodao da "uz to, trenutno nema spremnog naslednika za Merca u CDU i (sestrinskoj Hrišćanskosocijalnoj uniji) CSU".
(Kurir.rs/France24/Sky News/Deutsche Welle/Preveo i priredio: N. V.)