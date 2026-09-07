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Ultradesničarska stranka Alternativa za Nemačku (AfD), nakon pobede na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhalt, ima novi cilj, a to je da osvoji najmanje 40 odsto glasova na narednim saveznim izborima.

To je, nakon sinoćnjeg trijumfa AfD u maloj pokrajini na istoku Nemačke, danas izjavila Alis Vajdel, koja zajedno sa Tinom Hrupalom kopredsedava vodećom partijom u nacionalnim anketama sa 28 odsto podrške.

- Moj deklarisani cilj je da značajno proširim razliku (u vođstvu u odnosu na vladajuće demohrišćane) u veoma kratkom vremenskom roku i da porastemo na najmanje 40 odsto za naredne savezne izbore - kazala je Vajdel.

"Nijedan kancelar nije bio toliko nepopularan"

Ona je ocenila da je trijumf AfD na pokrajinskim izborima u nedelju pokazao da je kancelar Fridrih Merc iz Hrišćanskodemokratske unije (CDU) postao "veliki teret" za Nemačku.

- Nijedan kancelar do sada nije bio toliko nepopularan kao Fridrih Merc, koji je postao veliki teret za prosperitetan razvoj Nemačke. Izbori u Saksoniji-Anhaltu pokazali su da ljudi očekuju promenu u politici - rekla je Vajdel.

Frans24 prenosi da je obraćanje Merca javnosti najavljeno za danas u 13.30 sati po vremenu u Srbiji.

Alis Vajdel, kopredsednica ultradesničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD) Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA, Michael Kappeler/DPA

Skaj njuz prenosi da je Vajdel pred novinarima u Berlinu nazvala rezultate jučerašnjeg glasanja "istorijskom izbornom pobedom".

- Ubedljivo smo ostvarili naš najbolji rezultat, a to je ujedno bio i najbolji rezultat od svih stranaka u Saksoniji-Anhaltu - kazala je Vajdel.

Ona se zahvalila biračima AfD što su glasali za tu stranku "uprkos medijskim opstrukcijama".

Vajdel je poručila da rezultat izbora pokazuje da ljudi u Saksoniji-Anhalt "očekuju promenu politike".

- CDU je pretrpeo debakl. To je rezultat koji se odražava i na nacionalnom nivou - navela je kopredsednica AfD.

Nemački vicekancelar Lars Klingbajl (SPD) i kancelar Fridrih Merc (CDU) Foto: STRINGER/EPA

Ona je iznela tvrdnju da Merc doživljava neuspehe zbog nezadovoljstva birača migracijom, unutrašnjom bezbednošću i energetskom politikom.

Britanska televizija podseća da je, prema anketi ARD Dojčlandtrend, čak 83 odsto birača je nezadovoljno Mercovim radom, što je istorijski najgori rezultat nekog predsednika savezne vlade u Berlinu.

Vajdel najmanje popularna među najvažnijim nemačkim političarima

Prema poslednjim anketama koje je naručio nemački javni servis ZDF, popularnost Merca takođe je na rekordno niskom nivou.

Ulrih Zigmund, lider Alternative za Nemačku (AfD) u Saksoniji-Anhalt, s Alis Vajdel i Tino Hrupalom, kopredsednicima stranke na saveznom nivou, slavi pobedu na pokrajinskim izborima Foto: FILIP SINGER/EPA, Michael Kappeler/DPA

Međutim, po rezultatima istog istraživanja javnog mnjenja, sama Vajdel je najmanje popularna među najvažnijim nemačkim političarima.

Politikolog Karsten Košmider sa Slobodnog univerziteta u Berlinu kazao je za Dojče vele (DW) pre izbora u Saksoniji-Anhalt da ne veruje da će Merc odustati od vlasti.

Nemački kancelar Fridrih Merc se obratio poslanicima Bundestaga i sumirao 2025. godinu Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA

- Nemam utisak da je on osoba koja bi podnela ostavku. Upravo suprotno, on je veoma srećan što je kancelar i dugo je radio da to postigne - rekao je Košmider i dodao da "uz to, trenutno nema spremnog naslednika za Merca u CDU i (sestrinskoj Hrišćanskosocijalnoj uniji) CSU".

(Kurir.rs/France24/Sky News/Deutsche Welle/Preveo i priredio: N. V.)

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