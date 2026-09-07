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Ultradesničarska stranka Alternativa za Nemačku (AfD), nakon pobede na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhalt, ima novi cilj, a to je da osvoji najmanje 40 odsto glasova na narednim saveznim izborima.

- Moj deklarisani cilj je da značajno proširim razliku (u vođstvu u odnosu na vladajuće demohrišćane) u veoma kratkom vremenskom roku i da porastemo na najmanje 40 odsto za naredne savezne izbore - kazala je Vajdel.

"Nijedan kancelar nije bio toliko nepopularan"

Ona je ocenila da je trijumf AfD na pokrajinskim izborima u nedelju pokazao da je kancelar Fridrih Merc iz Hrišćanskodemokratske unije (CDU) postao "veliki teret" za Nemačku.

- Nijedan kancelar do sada nije bio toliko nepopularan kao Fridrih Merc, koji je postao veliki teret za prosperitetan razvoj Nemačke. Izbori u Saksoniji-Anhaltu pokazali su da ljudi očekuju promenu u politici - rekla je Vajdel.

Frans24 prenosi da je obraćanje Merca javnosti najavljeno za danas u 13.30 sati po vremenu u Srbiji.

1/27 Vidi galeriju Alis Vajdel, kopredsednica ultradesničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD) Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA, Michael Kappeler/DPA

Skaj njuz prenosi da je Vajdel pred novinarima u Berlinu nazvala rezultate jučerašnjeg glasanja "istorijskom izbornom pobedom".

- Ubedljivo smo ostvarili naš najbolji rezultat, a to je ujedno bio i najbolji rezultat od svih stranaka u Saksoniji-Anhaltu - kazala je Vajdel.

Ona se zahvalila biračima AfD što su glasali za tu stranku "uprkos medijskim opstrukcijama".

Vajdel je poručila da rezultat izbora pokazuje da ljudi u Saksoniji-Anhalt "očekuju promenu politike".

- CDU je pretrpeo debakl. To je rezultat koji se odražava i na nacionalnom nivou - navela je kopredsednica AfD.

1/13 Vidi galeriju Nemački vicekancelar Lars Klingbajl (SPD) i kancelar Fridrih Merc (CDU) Foto: STRINGER/EPA

Ona je iznela tvrdnju da Merc doživljava neuspehe zbog nezadovoljstva birača migracijom, unutrašnjom bezbednošću i energetskom politikom.

Britanska televizija podseća da je, prema anketi ARD Dojčlandtrend, čak 83 odsto birača je nezadovoljno Mercovim radom, što je istorijski najgori rezultat nekog predsednika savezne vlade u Berlinu.

Vajdel najmanje popularna među najvažnijim nemačkim političarima

Prema poslednjim anketama koje je naručio nemački javni servis ZDF, popularnost Merca takođe je na rekordno niskom nivou.

1/13 Vidi galeriju Ulrih Zigmund, lider Alternative za Nemačku (AfD) u Saksoniji-Anhalt, s Alis Vajdel i Tino Hrupalom, kopredsednicima stranke na saveznom nivou, slavi pobedu na pokrajinskim izborima Foto: FILIP SINGER/EPA, Michael Kappeler/DPA

Međutim, po rezultatima istog istraživanja javnog mnjenja, sama Vajdel je najmanje popularna među najvažnijim nemačkim političarima.

Politikolog Karsten Košmider sa Slobodnog univerziteta u Berlinu kazao je za Dojče vele (DW) pre izbora u Saksoniji-Anhalt da ne veruje da će Merc odustati od vlasti.

1/8 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc se obratio poslanicima Bundestaga i sumirao 2025. godinu Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA