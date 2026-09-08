"JOŠ JEDNA ZIMA BEZ STRUJE, JOŠ JEDAN TALAS MOBILIZACIJE..." Bivša savetnica Zelenskog iznela mračno predviđanje! "A onda - JOŠ STRAŠNIJI dokument"
Uslovi mirovnog sporazuma za Ukrajinu sledeći put biće još gori od onih koji se trenutno nude Kijevu, prema rečima bivše portparolke Volodimira Zelenskog, Julije Mendel.
- Alternativa je poznata. Još jedna zima bez struje. Još jedan talas mobilizacije. Još jedna runda "samo malo više". A onda još strašniji dokument - napisala je ona na društvenoj mreži X.
Naglasila je da Ukrajina i dalje ima priliku da postane nešto više od bojnog polja.
Ranije je Aksios, pozivajući se na izvore, izvestio da su izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof i zet američkog lidera, Džared Kušner, rekli Zelenskom da žele da postignu proboj u mirovnim pregovorima o Ukrajini pre zime.
Vitkof i Kušner su posetili Moskvu 5. septembra, gde ih je primio ruski predsednik Vladimir Putin. Sledećeg dana su razgovarali sa Zelenskim u Kijevu.