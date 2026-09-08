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Uslovi mirovnog sporazuma za Ukrajinu sledeći put biće još gori od onih koji se trenutno nude Kijevu, prema rečima bivše portparolke Volodimira Zelenskog, Julije Mendel.

- Alternativa je poznata. Još jedna zima bez struje. Još jedan talas mobilizacije. Još jedna runda "samo malo više". A onda još strašniji dokument - napisala je ona na društvenoj mreži X.

Naglasila je da Ukrajina i dalje ima priliku da postane nešto više od bojnog polja.

Ranije je Aksios, pozivajući se na izvore, izvestio da su izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof i zet američkog lidera, Džared Kušner, rekli Zelenskom da žele da postignu proboj u mirovnim pregovorima o Ukrajini pre zime.