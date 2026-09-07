REZERVE HRANE I VODE ZA KIJEVLJANE TOKOM ZIME Biće obezbeđeni u centrima za smeštaj stanovništva tokom dužih nestanaka struje zbog ruskih napada
- Kijevske vlasti pripremaju rezerve hrane i vode za zimu, za slučaj dužih nestanaka struje i drugih vanrednih situacija.
- Zalihe će biti raspoređene u centrima za smeštaj stanovništva, uz prioritet za najugroženije građane i pogođene u napadima.
Gradske vlasti Kijeva pripremaju rezerve hrane i vode za piće u očekivanju produženih nestanaka struje i drugih vanrednih situacija tokom predstojeće zime, saopštile su na društvenim mrežama.
Prednost će biti data najugroženijim stanovnicima i onima u teškim okolnostima.
Zalihe koje se time prikupe mogu se koristiti u centrima uspostavljenim za smeštaj stanovništva u Kijevu tokom dužih nestanaka struje zbog ruskih napada, kao i za pomoć pogođenima u vanrednim situacijama.
Biće obezbeđena hrana za timove mobilisane za operacije pomoći.
Uz podršku dobrotvornih i neprofitnih organizacija, Kijev takođe ima neophodne resurse za organizovanje toplih obroka za 25.000 ljudi, saopštila je lokalna vlast.
Takođe planira da kupi dodatnih 20.000 paketa hrane u slučaju vanredne situacije.
Lokalne vlasti tvrde da situacija na potrošačkom tržištu ostaje "kontrolisana i predvidljiva", dok se istovremeno naglašava potreba za jačanjem rezervi u očekivanju potencijalnih izazova tokom jesenjih i zimskih meseci.
(Kurir.rs/Beta)