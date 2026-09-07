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Gradske vlasti Kijeva pripremaju rezerve hrane i vode za piće u očekivanju produženih nestanaka struje i drugih vanrednih situacija tokom predstojeće zime, saopštile su na društvenim mrežama.

Prednost će biti data najugroženijim stanovnicima i onima u teškim okolnostima.

Zalihe koje se time prikupe mogu se koristiti u centrima uspostavljenim za smeštaj stanovništva u Kijevu tokom dužih nestanaka struje zbog ruskih napada, kao i za pomoć pogođenima u vanrednim situacijama.

Biće obezbeđena hrana za timove mobilisane za operacije pomoći.

Uz podršku dobrotvornih i neprofitnih organizacija, Kijev takođe ima neophodne resurse za organizovanje toplih obroka za 25.000 ljudi, saopštila je lokalna vlast.

Ruski raketni napad na Kijev, najmanje 12 mrtvih i 20 ranjenih, balistički projektil pogodio železničku stanicu u glavnom gradu Ukrajine Foto: X/MFA_Ukraine

Takođe planira da kupi dodatnih 20.000 paketa hrane u slučaju vanredne situacije.

Lokalne vlasti tvrde da situacija na potrošačkom tržištu ostaje "kontrolisana i predvidljiva", dok se istovremeno naglašava potreba za jačanjem rezervi u očekivanju potencijalnih izazova tokom jesenjih i zimskih meseci.

(Kurir.rs/Beta)

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