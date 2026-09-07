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Ukrajinski dronovi su napali ruski grad Perm u ponedeljak ujutru, a jedan od njih je pogodio višespratnu stambenu zgradu. Očevici su brzo podelili snimak napada na društvenim mrežama.

Tragične posledice napada potvrdio je i guverner Permske oblasti, Dmitrij Mahonin, koji je izvestio da je u napadu jedna osoba poginula, a najmanje četiri su ranjene.

Prema kanalu Supernova+, meta je bila i jedna od najvećih ruskih rafinerija nafte, Lukoil-Permnjefteorgsintez, ali još uvek nema zvanične potvrde ovih navoda.

Inače, ovaj objekat su već nekoliko puta napadali ukrajinski dronovi, a poslednji potvrđeni napad dogodio se 21. avgusta, što je tada potvrdio i sam predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom prethodne noći presretnuto i oboreno ukupno 306 ukrajinskih dronova.