DRON SE ZABIO U STAMBENU ZGRADU, SNIMLJEN DIREKTAN UDAR! Strahovit ukrajinski napad na Perm, ima mrtvih, na meti i jedna od najvećih ruskih rafinerija? (VIDEO)
- Guverner Dmitrij Mahonin naveo je da je tokom noći oboreno 27 dronova, dok Moskva tvrdi da je presretnuto ukupno 306 ukrajinskih letelica
Ukrajinski dronovi su napali ruski grad Perm u ponedeljak ujutru, a jedan od njih je pogodio višespratnu stambenu zgradu. Očevici su brzo podelili snimak napada na društvenim mrežama.
Tragične posledice napada potvrdio je i guverner Permske oblasti, Dmitrij Mahonin, koji je izvestio da je u napadu jedna osoba poginula, a najmanje četiri su ranjene.
Prema kanalu Supernova+, meta je bila i jedna od najvećih ruskih rafinerija nafte, Lukoil-Permnjefteorgsintez, ali još uvek nema zvanične potvrde ovih navoda.
Inače, ovaj objekat su već nekoliko puta napadali ukrajinski dronovi, a poslednji potvrđeni napad dogodio se 21. avgusta, što je tada potvrdio i sam predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom prethodne noći presretnuto i oboreno ukupno 306 ukrajinskih dronova.
Pored Perma, uzbuna zbog opasnosti od vazdušnih udara proglašena je u Baškortostanu, Udmurtiji i Tatarstanu, dok je u Čuvašiji, prema rečima lokalnog guvernera Olega Nikolajeva, oštećen toranj mobilne telefonije.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr)