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U ponedeljak ujutro bilo je izuzetno gužva ispred jedne islamske osnovne škole u Beču. Držeći majke za ruku, brojne devojčice stigle su na svoj prvi školski dan. Iako je na snazi zabrana nošenja marama za mlađe od 14 godina, većina ih je došla pokrivene glave, piše "Heute".

Jedna devojčica je, na primer, uklopila roze maramu sa ružičastom haljinom, dok su dve nešto starije učenice same odšetale na nastavu u jednostavnim hidžabima. Terenski izveštaj lista "Heute" iz ove privatne islamske škole svedoči o tome da se mnogi otvoreno opiru novom zakonu.

Iako nije reč o državnoj obrazovnoj ustanovi, novo pravilo bi moralo da važi i u privatnim školama. Na koji način će se zabrana nošenja marama konkretno primenjivati u ovoj ustanovi ostalo je nepoznato, uprkos upitu koji je redakcija "Heute" uputila upravi škole.

Foto: Nelson Antoine/Shutterstock

Najavljen otpor

Na moguće sukobe još tokom letnjeg raspusta upozorio je Austrijski sindikat prosvetnih radnika. Pojedine zajednice najavile su da će se boriti protiv zabrane, istakao je predsednik sindikata Paul Kimberger u razgovoru za "Heute".

Protivnici ovog zakona već izvesno vreme šire savete o tome kako se najdelotvornije suprotstaviti novim merama, a organizuju se i posebni kursevi za roditelje.

Između ostalog, savetuje im se da se direktno obrate nastavnicima: "Ako primorate devojčice da skinu maramu, to će vas kao prosvetnog radnika dovesti u nepremostiv sukob savesti”, stoji u uputstvu koje prenosi "Kronen Zeitung".