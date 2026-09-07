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Ruski ambasador u Oslu Nikolaj Korčunov tvrdi da je Norveška rasporedila artiljerijski bataljon sastavljen od četiri samohodne haubice K9 proizvedene u Južnoj Koreji, sa dometom gađanja do 40 kilometara, u blizini granice sa Rusijom.

On je za portal Izvestia rekao da Norveška planira da do 2030. godine rasporedi rakete dometa do 500 kilometara, čime će se Severna flota naći u njihovom dometu.

"Još 24 takva sistema biće isporučena brigadi Finmark do kraja 2028. godine. Do 2030. godine, Oružane snage Norveške dobiće 16 lansera južnokorejskog višećevnog raketnog sistema K239 Chunmoo, kao i rakete dometa do 500 kilometara. Planirano je i formiranje posebnog artiljerijskog bataljona u još jednoj severnoj norveškoj pokrajini, Tromsu. Severna flota i ruski strateški objekti na poluostrvu Kola naći će se u dometu", rekao je ambasador.

Ruski ambasador je istakao da približavanje sistema ofanzivnog naoružanja dugog dometa zemalja NATO-a ruskim granicama predstavlja pretnju.

"Eskalacija nezdrave medijske pompe i konfrontacionih aktivnosti Alijanse povećava rizik od nenamerne eskalacije i prerastanja situacije u direktan vojni sukob", rekao je.

Švedska razmatra nabavku francuskih pomorskih raketa MdCN dometa 1.400 kilometara.

"Istovremeno, lokalna politička elita i mediji namerno podstiču atmosferu antiruske histerije u društvu", navodi ruska diplomatska misija u Stokholmu.

I Finska jača svoj raketni arsenal i na svojoj teritoriji raspoređuje multinacionalne snage NATO-a, navodi portal.