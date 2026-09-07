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Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da je " duboko šokiran" pobedom Alternative za Nemačku (AfD) na izborima u pokrajini Saksonija-Anhalt i da će ovaj trijumf ultradesničarske stranke imati "posledice".

On je kazao da je glasanje pokazalo da su Nemačkoj potrebne duboke reforme, ali je naglasio da su osnovne demokratske vrednosti i dalje validne.

- Želim da uverim sve u našoj zemlji u ovo: Naše institucije su otporne i stabilne. Naš Osnovni zakon (Ustav) štiti i garantuje ovaj poredak - rekao je Merc nakon onoga što je opisao kao najgori poraz svoje Hrišćanskodemokratske unije (CDU) u poslednjih nekoliko decenija.

On je dodao da je "ova poruka takođe upućena našim prijateljima u Evropi i širom sveta".

- Svestan sam lične odgovornosti koju imam prema našoj zemlji - kazao je Merc i dodao da je "spreman da preuzme odgovornost".

Kancelar je naglasio savezna vlada sada mora da sprovede reforme u Nemačkoj.

- Ne treba samo racionalno da ih opravdamo, već i emocionalno da ih saopštimo, to je zajednički je zadatak kojem sam ja posvećen. Moramo pokušati da efikasnije dopremo do ljudi u njihovom punom emocionalnom rasponu. Realnost života za mnoge ljude u Nemačkoj je teška. Od juče se mnogim ljudima pridodao strah da se naša zemlja menja na gore - rekao je Merc.

On se uživo obraća iz Berlina, na konferenciji za medije koju drži sa stranačkim kolegom Svenom Šulceom, dosadašnjim demohrišćanskim premijerom istočne pokrajine Saksonija-Anhalt.

Merc je kazao da je tokom današnjih vanrednih sastanaka vrha CDU kritikovao i jednog člana stranke.

Prozvao zamenika šefa poslaničke grupe CDU

On je rekao je da je svima neshvatljivo da je zamenik šefa poslaničke grupe na takav način "zabio nož u leđa aktivistima" stranke tokom kampanje.

Velst prenosi Mercovu tvrdnju da je njegova kritika dočekana glasnim aplauzom.

Nemački list navodi da kancelar nije naveo imena, ali je verovatno mislio na Sepa Milera, zamenika šefa poslaničke grupe CDU, koji je više puta upozoravao protiv bilo kakve saradnje demohrišćana sa strankom levice.

1/5 Vidi galeriju Sep Miler zamenik šefa poslaničke grupe CDU/CSU Foto: Björn Reinhardt / imago stock&people / Profimedia, dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia, ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler / imago stock&people / Profimedia

Miler (37) u Bundestagu predstavlja upravo pokrajinu Saksonija-Anhalt.

AfD je ubedljivo je pobedila na izborima koji su juče tu održani, ostavivši daleko iza sebe glavne rivale, pre svega Mercovu i Šulceovu CDU.

1/10 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc sa Svenom Šulceom, dosadašnjim premijerom Saksonije-Anhalt, nakon poraza vladajučih demohrišćana od Alternative za Nemačku (AfD) na pokrajinskim izborima Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA

Ultradesničarska partija nakon ove pobede ima novi cilj, a to je da osvoji najmanje 40 odsto glasova na narednim saveznim izborima.

To je, nakon sinoćnjeg trijumfa u maloj pokrajini na istoku Nemačke, danas izjavila Alis Vajdel, koja zajedno sa Tinom Hrupalom kopredsedava strankom u nacionalnim anketama vodi sa 28 odsto podrške.

AfD: Merc postao veliki teret za Nemačku

Ona je ocenila da je pobeda AfD u nedelju pokazala da je kancelar Merc iz Hrišćanskodemokratske unije (CDU) postao "veliki teret" za Nemačku.

- Nijedan kancelar do sada nije bio toliko nepopularan kao Fridrih Merc, koji je postao veliki teret za prosperitetan razvoj Nemačke. Izbori u Saksoniji-Anhaltu pokazali su da ljudi očekuju promenu u politici - rekla je Vajdel.

AfD je planove na saveznom nivou predstavila u izbornom programu pod nazivom "Vizija 2026".

1/13 Vidi galeriju Ulrih Zigmund, lider Alternative za Nemačku (AfD) u Saksoniji-Anhalt, s Alis Vajdel i Tino Hrupalom, kopredsednicima stranke na saveznom nivou, slavi pobedu na pokrajinskim izborima Foto: FILIP SINGER/EPA, Michael Kappeler/DPA