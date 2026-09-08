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Načelnik Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine Oleg Ivaščenko rekao je danas u intervjuu za Ukrinform da Rusija ima dovoljno resursa da vodi rat protiv Ukrajine još dve godine.

Prema njegovim rečima, da bi se "smanjili" ruski resursi, neophodan je zajednički rad Ukrajine sa partnerima.

- Sankcije moraju zaista da funkcionišu. Razumemo iz kojih zemalja u Rusku Federaciju dolaze baze elektronskih komponenti, mašinski alati i specijalne hemikalije. Pojavljuju se mnoge kompanije za proizvodnju zaptivki koje uvoze u Rusiju ono što zatim radi za njenu ratnu mašineriju protiv nas - napomenuo je.

Oleg Ivaščenko Foto: Printskrin Youtube

Oleg Ivaščenko takođe smatra da će nezadovoljstvo ruske javnosti ratom raste, ali je teško reći da li će se formirati dovoljno snažan protestni potencijal.

- Ali više od 60% ljudi je već protiv rata. To je posledica ekonomske situacije i velikih ljudskih gubitaka neprijatelja. Možemo reći da se model ugovornog regrutovanja u Rusiji u velikoj meri iscrpeo. Vidimo da regionalni budžeti u Rusiji nisu u mogućnosti da nastave finansiranje isplata za ugovorno regrutovanje. Istovremeno, gubici ruskih trupa se povećavaju. Prema statističkim pokazateljima ruskih gubitaka, oni dnevno gube od 1.200 do 1.400 ljudi, ponekad i 1.500. Govorimo o poginulim i teško ranjenim - rekao je šef GUR-a.

Ivaščenko je govorio i o "ratu" ukrajinskih obaveštajnih službi, SBU i GUR, i istakao je da ne treba projektovati jedan slučaj na sve specijalne službe uopšte i da odgovornost za incident u Kijevu treba da bude lična, a ne kolektivna.

- Nema razloga ekstrapolirati jedan slučaj na državne institucije i posebno specijalne službe. U našem radu, tajnost je usko povezana sa kontrolom, a operativna sloboda uvek deluje u okviru državnih interesa. I Glavna obaveštajna uprava Ministarstva odbrane Ukrajine (GUR) i Služba bezbednosti Ukrajine (SBU), iako imaju različite funkcije, rade protiv zajedničkog neprijatelja u interesu nacionalne bezbednosti.

- Ono što se dogodilo pre neki dan u prestonici je neprihvatljiv incident, koji, uključujući i njegove posledice, moraju da procene organi za sprovođenje zakona.

Međutim, prema njegovim rečima, odgovornost treba da bude lična, a ne kolektivna.

Podsećamo, 1. septembra "Ruski dobrovoljački korpus", jedinica sastavljena mahom od ruskih državljana koji ratuju za Ukrajinu, je objavio da je zamenik komandanta za borbeni rad Stepan Kaplunov otet od strane nepoznatih osoba u dvorištu kuće.

Ujutro 2. septembra, društvenim mrežama se proširila informacija o pucnjavi između pripadnika GUR i SBU u Dnjeprovskom okrugu Kijeva, i da je to povezano sa nestankom Kaplunova.

Istovremeno, SBU je izjavila da je, zajedno sa GUR, sprečila teroristički napad na jednog od lidera ruskog opozicionog pokreta, koji je stigao u Ukrajinu povodom Dana nezavisnosti.

Kaplunov je kasnije pušten, ali je ujutro 3. septembra SBU prikazala video na kojem je on priznao da ima veze sa ruskom obaveštajnom službom FSB i da su pokušali da ga regrutuju za eliminaciju boraca ukrajinske vojske i drugih pojedinaca.

Međutim, Kaplunov je izjavio da su ga kidnapovali oficiri SBU i da je bio primoran da svedoči pod pritiskom i pretnjama. Takođe je napomenuo da je SBU, uz njegovu pomoć, navodno pokušala da diskredituje komandanta specijalne jedinice GUR "Timur" Dmitrija Ivanova i šefa OP Kirila Budanova.

Državni istražni biro (DBI) pokrenuo je pretpretresni postupak o okolnostima sukoba između SBU i Državne obaveštajne službe (GUR).

Nakon toga, 4. septembra, sud je pustio na slobodu oficire obe specijalne službe koji su direktno učestvovali u sukobu u Kijevu.