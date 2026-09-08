ALARMANTNO UPOZORENJE SVETSKE METEOROLOŠKE ORGANIZACIJE! Svetu preti nevidljiva opasnost ekstremnih razmera - više niko nije zaštićen
- Ekstremni požari i opasni dim utrostručili su se od 1990-ih, a studija ih povezuje sa skoro 100.000 dodatnih smrti godišnje između 2010. i 2018.
Zagađenje od sve intenzivnijih šumskih požara i toplotnih talasa moglo bi da potkopa i uspori globalne napore za poboljšanje kvaliteta vazduha i zaštitu ljudskog zdravlja, saopštila je u ponedeljak meteorološka agencija Ujedinjenih nacija (SMO), upozoravajući da klimatske promene otežavaju ispunjavanje međunarodnih ciljeva kvaliteta vazduha.
U svom godišnjem izveštaju o kvalitetu vazduha i klimi, Svetska meteorološka organizacija (SMO) je navela da su zagađenje vazduha i klimatske promene usko povezani i da se moraju rešavati kroz koordinisane politike, a ne izolovano.
Čak ni najčistiji gradovi nisu zaštićeni
Upozorila je da će ispunjavanje smernica Svetske zdravstvene organizacije o kvalitetu vazduha postati sve teže jer je veća verovatnoća da će se ekstremni šumski požari pojaviti u budućnosti.
Oni postaju sve veći izvor štetnog zagađenja vazduha uprkos nizu novih propisa koji su smanjili emisije iz industrije i transporta u mnogim razvijenim zemljama, navodi se u izveštaju SMO.
"Bez obzira koliko je vaš grad ili region čist... ako ste izloženi čestom zagađenju od šumskih požara, to takođe može negativno uticati na kvalitet vazduha u tim regionima", rekao je za Rojters Lorenco Labrador, naučnik SMO.
Dramatičan porast štetnih gasova
Izveštaj posebno ističe sve veći uticaj finih čestica, poznatih kao PM2,5, i prizemnog ozona, štetnog gasa u nižim slojevima atmosfere, na porast respiratornih i kardiovaskularnih bolesti.
Studija navedena u izveštaju otkrila je da su se ekstremni požari i opasni dim utrostručili na globalnom nivou od 1990-ih i da su verovatno doprineli posledicama - skoro 100.000 dodatnih smrtnih slučajeva godišnje između 2010. i 2018. godine.
SMO takođe poziva na bolje praćenje zagađivača i aerosola, uključujući crni ugljenik i mikroplastiku. Upozorava da je njihovo praćenje i dalje veoma loše uprkos njihovom široko rasprostranjenom prisustvu u atmosferi.
Ovu godinu obeležile su ekstremne vrućine i razorni šumski požari u mnogim delovima Evrope - uključujući Španiju, Francusku, Grčku...
SMO ističe da ekstremne vrućine postaju sve češće, intenzivnije i dugotrajnije kako se planeta zagreva.
Žarišta otrovnih čestica i trajne posledice po zdravlje
U novom izveštaju se navodi da su koncentracije PM2,5 čestica u 2025. godini bile iznad dugoročnih proseka u severnoj Kanadi, delovima Rusije i zapadno-centralne Afrike zbog povećane aktivnosti požara, dok je severozapadna Španija bila njihovo žarište nakon ogromnih požara krajem leta.
Čestice nastale nakon šumskih požara su posebno štetne jer sadrže mnoštvo toksičnih hemikalija, rekao je Labrador, dodajući da njihovo udisanje može izazvati upalu u celom telu, što može dovesti do razvoja plućnih bolesti.
(Kurir.rs/Jutarnji)