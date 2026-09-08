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Zagađenje od sve intenzivnijih šumskih požara i toplotnih talasa moglo bi da potkopa i uspori globalne napore za poboljšanje kvaliteta vazduha i zaštitu ljudskog zdravlja, saopštila je u ponedeljak meteorološka agencija Ujedinjenih nacija (SMO), upozoravajući da klimatske promene otežavaju ispunjavanje međunarodnih ciljeva kvaliteta vazduha.

U svom godišnjem izveštaju o kvalitetu vazduha i klimi, Svetska meteorološka organizacija (SMO) je navela da su zagađenje vazduha i klimatske promene usko povezani i da se moraju rešavati kroz koordinisane politike, a ne izolovano.

Čak ni najčistiji gradovi nisu zaštićeni

Upozorila je da će ispunjavanje smernica Svetske zdravstvene organizacije o kvalitetu vazduha postati sve teže jer je veća verovatnoća da će se ekstremni šumski požari pojaviti u budućnosti.

Oni postaju sve veći izvor štetnog zagađenja vazduha uprkos nizu novih propisa koji su smanjili emisije iz industrije i transporta u mnogim razvijenim zemljama, navodi se u izveštaju SMO.

"Bez obzira koliko je vaš grad ili region čist... ako ste izloženi čestom zagađenju od šumskih požara, to takođe može negativno uticati na kvalitet vazduha u tim regionima", rekao je za Rojters Lorenco Labrador, naučnik SMO.

1/12 Vidi galeriju Požari u Francuskoj - gradić Le Porž potpuno uništen - 27. jul 2026. godine Foto: Lorena Sopena Lopez / AFP / Profimedia, Frédéric Munsch / Sipa Press / Profimedia, Frédéric Munsch / Sipa Press / Profimedia, Llop/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dramatičan porast štetnih gasova

Izveštaj posebno ističe sve veći uticaj finih čestica, poznatih kao PM2,5, i prizemnog ozona, štetnog gasa u nižim slojevima atmosfere, na porast respiratornih i kardiovaskularnih bolesti.

Studija navedena u izveštaju otkrila je da su se ekstremni požari i opasni dim utrostručili na globalnom nivou od 1990-ih i da su verovatno doprineli posledicama - skoro 100.000 dodatnih smrtnih slučajeva godišnje između 2010. i 2018. godine.

SMO takođe poziva na bolje praćenje zagađivača i aerosola, uključujući crni ugljenik i mikroplastiku. Upozorava da je njihovo praćenje i dalje veoma loše uprkos njihovom široko rasprostranjenom prisustvu u atmosferi.

Ovu godinu obeležile su ekstremne vrućine i razorni šumski požari u mnogim delovima Evrope - uključujući Španiju, Francusku, Grčku...

SMO ističe da ekstremne vrućine postaju sve češće, intenzivnije i dugotrajnije kako se planeta zagreva.

1/18 Vidi galeriju Požari u Grčkoj Foto: ORESTIS PANAGIOTOU/ANA-MPA

Žarišta otrovnih čestica i trajne posledice po zdravlje

U novom izveštaju se navodi da su koncentracije PM2,5 čestica u 2025. godini bile iznad dugoročnih proseka u severnoj Kanadi, delovima Rusije i zapadno-centralne Afrike zbog povećane aktivnosti požara, dok je severozapadna Španija bila njihovo žarište nakon ogromnih požara krajem leta.