Slušaj vest

Snimak objavljen na društvenim mrežama zabeležio je trenutak tragedije na aerodromu u Majamiju, kada je kargo avion kompanije Amazon izleteo sa piste i zakucao se u vozila, pri čemu je pet osoba izgubilo život.

Prema rečima Hane Volden, portparolke američke Federalne uprave za vazduhoplovstvo (FAA), piste Međunarodnog aerodroma u Majamiju nisu opremljene sistemom EMAS (Engineered Materials Arresting System). U pitanju je specijalni lomljivi betonski materijal dizajniran da bezbedno zaustavi avione koji izađu van granica piste.

Kako navodi Njujork tajms, FAA već godinama preporučuje aerodromima ugradnju ovog sistema, ali ta preporuka nije obavezujuća. Aerodromi mogu da koriste i druge metode koje je odobrila FAA za smanjenje rizika od izletanja aviona sa piste.

Na drugom snimku vidi se kako Boing 767-300 sleće, ali iz nepoznatog razloga njegov zadnji desni točak ne dodiruje tlo, što je mnoge navelo da postave pitanja o brzini kojom je avion prilazio pisti.

Pored petoro poginulih, još pet osoba je povređeno, od kojih se tri nalaze u kritičnom stanju.

Avion koji se srušio proizveden je 1994. godine, prema podacima kompanije "Cirium". Boing ga opisuje kao "najfleksibilniji" i "najekonomičniji" teretni avion srednje kategorije širokog trupa, sa ukupnom zapreminom tereta od oko 438 kubnih metara. Kobni avion poleteo je sa Međunarodnog aerodroma "Luis Munjos Marin" u San Huanu, u Portoriku.

Ovo je druga teška nesreća u istoriji kompanije Amazon Air. U februaru 2019. godine, kargo avion koji je leteo iz Majamija za Hjuston srušio se u močvarnom području u Teksasu, a tom prilikom poginule su sve tri osobe koje su bile u letelici. Istraga je tu nesreću pripisala ljudskoj grešci, jer se kopilot - koji je prikrio ranije neuspehe tokom obuke u drugim avio-kompanijama, dezorijentisao i usmerio avion u strmoglav pad.

Amazon Air, kargo avio-kompanija Amazona, predstavlja ključni deo globalne distributivne mreže ove kompanije, obavljajući više od 250 letova dnevno. Kompanija je osnovana 2015. godine i raspolaže sa oko 100 iznajmljenih aviona, koji prevoze pakete između približno 60 aerodroma u Aziji, Evropi, Severnoj Americi, na Bliskom istoku i u Africi.

Kompanija se prvobitno zvala Prime Air, ali je 2017. preimenovana u Amazon Air kako bi se razlikovala od Amazonove usluge autonomne dostave dronovima, koja sada koristi brend Prime Air. Ipak, mnogi avioni Amazon Era - uključujući i onaj koji se u nedelju srušio na aerodromu u Majamiju, i dalje na sebi nose logo Prime Air.