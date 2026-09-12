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Više od šest decenija bilo je potrebno da se otkrije ko je odgovoran za ubistvo devetogodišnje Kerol En Doerti, koja je 1962. godine silovana i zadavljena u rimokatoličkoj crkvi Svetog Marka u Bristolu, u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji.

Slučaj koji je decenijama bio nerešen dobio je epilog nakon što su istražitelji povezali pokojnog Vilijama Šredera sa zločinom. Šreder je preminuo 2002. godine, ali su novi dokazi, u kombinaciji sa tragovima prikupljenim tokom prvobitne istrage, omogućili da bude označen kao ubica. Okružna tužiteljka okruga Baks Dženifer Šorn opisala je Šredera kao "apsolutnog predatora".

Kerol En je kobnog 22. oktobra 1962. godine krenula ka biblioteci. Međutim, do odredišta nikada nije stigla. Prema nalazima istrage, Šreder ju je napao u crkvi Svetog Marka, gde ju je silovao, a potom zadavio.

Verujemo da je ovo možda jedino silovanje i ubistvo male devojčice u crkvi u Sjedinjenim Državama - rekla je Šorn na konferenciji za novinare.

Sumnja postojala od samog početka

Iako je prošlo više od 60 godina, tragovi iz prvobitne istrage pokazali su se ključnim za rešavanje slučaja.

Svedok je još 1962. godine prijavio da je video Šredera, koji je živeo u blizini crkve, ispred objekta u vreme kada je Kerol En ubijena. Policija ga je tada ispitala, a on je pristao i na poligrafsko testiranje. Međutim, kako su kasnije saopštili istražitelji, Šreder je pao na poligrafu, dok je njegov alibi ocenjen kao lažan. Kada je shvatio da je postao osumnjičeni, napustio je Pensilvaniju i preselio se na jug.

Istraga je kasnije pokazala i da je njegov život bio obeležen nasiljem i seksualnim zlostavljanjem. Prema navodima kancelarije okružnog tužioca, istražitelji su utvrdili da je Šreder seksualno zlostavljao gotovo svako žensko dete sa kojim je živeo ili kojem je imao pristup, posebno devojčice mlađeg i adolescentnog uzrasta.

Jedan od najvažnijih fizičkih dokaza bila je stidna dlaka koju su istražitelji još tokom početne istrage uzeli od Šredera. Kada je uzorak analiziran tokom devedesetih, pokazao je "značajne sličnosti" sa dlakama pronađenim u ruci ubijene Kerol En.

Tokom višedecenijske istrage analiziran je ukupno 141 uzorak stidne dlake. Zvaničnici su naveli da su sve druge osobe koje su bile predmet poređenja eliminisane.

Vilijama Šreder Foto: Bucks County District Attorney's office

Pastorak otkrio detalj koji je promenio slučaj

Ipak, ključni proboj dogodio se tek pre 2 godine. Istražitelji su tada razgovarali sa Šrederovim pastorkom, koji im je rekao da mu je Šreder u dva odvojena navrata priznao da je ubio devojčicu u crkvi u Pensilvaniji.

Prema njegovom iskazu, Šreder je navodno ispričao da je namamio Kerol En u crkvu, silovao je, a potom je ubio kako bi sprečio devojčicu da govori o zločinu. Kombinacija tog svedočenja i dokaza koji su prikupljani tokom prethodnih decenija dovela je istražitelje do zaključka da je Šreder definitivno povezan sa ubistvom.

Foto: Youtube / printscreen / CBS Philadelphia

Za porodicu Kerol En, međutim, istina je stigla prekasno. Njena sestra Kej Doerti rekla je da je nerešen slučaj decenijama određivao život njihove porodice.

- Naša porodica je živela bez odgovora i neizvesnost oko Keroline smrti postala je deo onoga ko smo bili. Moji roditelji su preminuli, a da na ovoj zemlji nisu saznali ko je ubio njihovu ćerku... Posle toliko decenija neznanja, ovo otkriće konačno donosi završetak i istinu rani koja nikada nije zacelila - rekla je Kej kroz suze.

Kurir.rs